Google “Be Internet Awesome”

暑期临近，让我们和孩子谈谈如何安全使用网络

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 10 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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– 谷歌在北美开展青少年网络常识教育

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网络欺辱、网络欺诈、假新闻以及针对青少年的网络性犯罪，几乎天天看到网络的负面新闻。如何安全地使用网络关系到人们是否还在下一个10年里继续对网络保持信任。

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谷歌作为网络时代高新科技的代表性公司，自然不会坐视事情的恶化。现在他们决定网络常识教育要从娃娃抓起。

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Be Internet Awesome – 让我们做网络牛人，是谷歌在北美暑假到来之际推出的一个青少年网络常识教育活动。Pavni Diwanji，她同时也是负责孩子和家庭方面的工程副总裁 （VP OF ENGINEERING FOR KIDS AND FAMILIES）是谷歌的该项目负责人。

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她在谈到项目目的时说：

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作为一个母亲我希望我的孩子懂得如何使用英特网。对于想在网络中获得最大益处的孩子而言，我们需要提供的不仅仅是谷歌辅助产品，我们需要提供为孩子提供现实指导，让他们在使用网络时做出聪明的决定。

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网络常识教育中的5个原则

谷歌提到了他们将在网络常识教育中的5个原则：

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  • Be Internet Smart: Share with care
    聪明使用网络：小心分享
  • Be Internet Alert: Don’t fall for fake
    留心使用网络：不要被假消息蒙蔽
  • Be Internet Strong: Secure your secrets
    强力使用网络：安全保护秘密
  • Be Internet Kind: It’s cool to be kind
    礼貌使用网络：礼貌也很酷
  • Be Internet Brave: When in doubt, talk it out
    勇敢使用网络：有疑问就说出来

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孩子、教育者和父母各有方法

针对孩子，谷歌设计了一个互动的网页游戏Interland来帮助孩子们在游戏中学习网络安全知识。

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针对教育者，谷歌和“维护网络安全联盟”合作，并为教育者创造了课堂课程将这5个网络使用原则教给学生。

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针对父母，谷歌希望父母能够尽早和孩子们就网络安全和尊重问题展开有意义的讨论。他们和MinutePhysics合作，制作了Youtube视频#BeInternetAwesome Challenge，让父母的网络安全“说教”也可以变得容易懂而有趣味。

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现在的孩子每天花费大量的时间在网络上。作为父母的您是否也应该考虑在这个夏天和您的孩子一起谈谈这件密切关系到他们未来的事呢？

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