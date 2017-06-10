物质奖励没坏处：魁北克省企业家建议发给每个中学毕业生1000加元

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52岁的米奇.加伯（Mitch Garber）是魁北克省著名的企业家和慈善家，同时在美国凯撒娱乐旗下的凯撒收购公司任CEO。降低辍学率是他的“慈善选题”之一。去年他的妻子年满50岁，他的生日礼物之一是在她的中学母校设立一项奖学金，每年以5000加元奖励一个付出努力最多、进步最大的学生。最近他又有了一个新想法。

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加伯建议，作为坚持到中学毕业的奖励，由魁北克省教育部发给该省公立学校每个成功上完五年中学的学生1000加元。他在接受Radio-Canada和La Presse 等媒体采访时表示，物质奖励没坏处。对于一个十几岁的青少年来说，这一千块钱也许能在他想放弃学业的时候拉他一把。

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魁北克省每年有大约六万中学毕业生。如果省教育部采纳加伯的建议，每年将需要为这笔“毕业奖金”拿出6千万加元。但加伯说，这笔钱仅占魁省每年180亿加元教育经费的0.3%。

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辍学问题不仅耗费资金，而且引起社会问题

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辍学问题让加拿大每个省的教育部头痛。魁省教育部每年为此花费19亿加元。而且青少年辍学让整个社会付出代价：犯罪率，失业率和对社会救济的依赖都与此成正比。另外，加伯说，在今天的全球化经济环境中，教育程度是竞争力的关键。这笔毕业奖金如同一笔投资，今后是会有回报的。

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加伯在为自己的想法做调查时发现丹麦实行类似的政策，向返回学校的青少年每月提供相当于450加元到1000加元的生活费。

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目前魁北克省的中学毕业率是77.7%

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据彭博资讯统计，去年在美国公司CEO中，加伯的年薪仅次于苹果公司的蒂姆.库克，谷歌的桑达尔.皮查伊和泰斯拉的伊龙.马斯克。也是在去年，加伯把他在五年前担任凯撒互动娱乐公司CEO时主持收购的以色列游戏公司Playtika 以44亿美元卖给中国财团。这次公司收购被认为是全球游戏产业最成功的交易之一。另外，他自2015年以来担任太阳杂技团的董事会主席。

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加伯在接受La Presse采访时说，他还没有富到可以改变世界,但是他愿意用自己的力量促成一些事。他做慈善的首选是“清楚明了、少争议”的事，例如降低辍学率，加强学校的经济学课程等等。他去年为蒙特利尔地区主持的互助捐款活动（Centraide）筹得5500万加元。

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（RCI avec Radio-Canada et La Presse）

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