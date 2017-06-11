加广周六网络广播/脸书直播

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本期节目主持人为：梁彦、吴薇、与赵黎。

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欢迎您收听。

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每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播（Facebook Live）

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接下来我们会聊聊，刚过去这个星期，加广中文台的几篇报道，和大家分享更多背后的故事。

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如果现场有朋友对我们料到的话题有任何的问题，可以直接通过脸书留言告诉我们。

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报道1：

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吴薇的报道：特朗普阴影下，加拿大外交何去何从？

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由一位部长在众议院发表讲话，宣布政府的立场和政策，这在加拿大是不多见的。而加拿大外长克莉丝蒂亚.弗里兰德（Chrystia Freeland）星期二（6月6日）正是以这种不多见的方式向加拿大人和国际社会表示，尽管非常感激美国过去七十年来在国际社会的付出，但是加拿大今后的外交政策将不会跟特朗普政府保持同一个方向。

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弗里兰德说，对加拿大和国际社会来说，美国在过去七十年里是一个“不可或缺的国家”，它以其人力物力，战略眼光和领导能力为世界的繁荣和稳定做出了巨大的贡献。但是她也清楚地看到，去年的美国大选中，许多美国人通过选票表达了放弃这种领导地位的愿望。

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报道2 ：

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赵黎的报道：奥巴马在蒙特利尔发表演讲，过后和加拿大总理特鲁多相约晚餐，蒙特利尔这间时尚餐厅一下子火了

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美国前总统巴拉克·奥巴马（ Barack Obama）星期二（6月6日）对加拿大的蒙特利尔进行了短暂访问，周二傍晚，他在蒙特利尔的会议中心（ Palais des Congrès）发表了 30分钟的讲演，大约有 6000人到场聆听。

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讲演一开始，奥巴马就练了几句法语，用法语祝贺加拿大和蒙特利尔 “生日快乐”。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）并没有在会议中心听奥巴马的演讲，但在奥巴马演讲后，人们发现 蒙特利尔 Notre Dame Street 大街西部突然有了好多警察。

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原来，特鲁多和奥巴马来到位于 Notre Dame Street 西街的餐馆 “利物浦之家” – Liverpool House共进晚餐。

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（奥巴马与特鲁多继续bromance.)

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报道3：

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3 吴薇： 加拿大增加军费

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尽管加拿大近些年来没少参加北约或联合国的军事行动，但是加拿大军队的穷是国内外皆知的。以至于本拉登在世时有一次威胁要袭击加拿大目标，竟然被善于自黑的本国段子手问“你袭击一个飞机往下掉、潜艇往上浮的国家，就不怕坏了恐怖分子的名头吗？”

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自由党政府似乎决心改变这种现状。加拿大国防部长哈吉特.萨吉安星期三（6月7日）在总参谋长和交通部长等人的陪同下召开新闻发布会，宣布了政府在国防和军队建设上的规划。按照这个规划，加拿大军费将逐年增加，在十年后（2026-27财政年度）达到327亿加元。本财政年度的军费开支为189亿加元。

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(加拿大国防部长萨吉安）

报道4：

随着夏天的到来，学校女生穿衣服是否太暴露的问题又开始在社会中引起争议。

加拿大广播公司的 Olivia Stefanovich 报道说，这个星期，在安大略省的大萨德伯里 （Greater Sudbury）市，一些8年级的女生抱怨说，星期三校方把她们赶出教室，不让她们继续上课，理由是她们的着装不当，会让男孩子们分心。

-其中一位女生是14岁的蒂芬尼·法希（Tiffany Fahey），她表示，昨天自己穿了一件黑色T恤和一条牛仔短裤，短裤比学校的要求要短。

（夏天）

感谢您的收听，下周五再会。

加广直播视频：

一周图片报道：

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