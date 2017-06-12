到2050年BC省高温的日子几乎会加倍

到2050年BC省高温的日子几乎会加倍
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33年后气候变暖可能让BC省变成这样

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 12 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大的不列颠哥伦比亚省西靠太平洋、东靠洛基山脉，主要城市温哥华有花园城市的美称。

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BC省内陆地区的森林火灾更加严重
BC省内陆地区的森林火灾更加严重 © Jonathan Hayward/Canadian Press

但近年来，不列颠哥伦比亚省冬天的暴风雪和夏天的暴风雨天气似乎越来越多，森林火灾也似乎是越来越严重。

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专家们认为，这些都与地球变暖的气候变化有关。

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加拿大广播公司报道2050年BC省会出现的天气变化
加拿大广播公司报道2050年BC省会出现的天气变化 © CBC

据加拿大广播公司记者嘉尔曼Tara Carman和瓦戈斯塔芙Johanna Wagstaffe的报道，如果把地球升温得到有效的控制和地球升温失控这两个最好和最差的选项去掉，只考虑中间的选项、也就是到2050年地球表面气温上升2.5摄氏度的情况，不列颠哥伦比亚省到2050年会出现什么情况呢？

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巴黎气候协议的目标是，在世界各国的努力下，地球表面气温的上升不超过2摄氏度；但在美国特朗普政府宣布退出巴黎气候协议的情况下，地球升温不超过2摄氏度恐怕打不住。

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水灾会是BC省要面临的常见自然灾害
水灾会是BC省要面临的常见自然灾害 © CBC

根据加拿大维多利亚大学下属的太平洋气候影响联盟Pacific Climate Impacts Consortium的研究，如果地球表面气温在今后三十年中上升2.5摄氏度，则到2050年不列颠哥伦比亚省的海平面会上升30厘米，冰川的体积会减少四分之一，BC省内陆地区水灾造成的损失会达到327亿加元，气温高于25摄氏度的天数会从目前每年18天增加到30天，森林火灾更加严重。

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列治文的温哥华国际机场容易被水淹
列治文的温哥华国际机场容易被水淹 © CBC

专家们指出，海平面的上升不但会让不列颠哥伦比亚省一些著名的海滨沙滩被海水侵蚀，而且一些地势较低的建筑，比如位于列治文市的温哥华国际机场一有暴风雨就会被淹没，要保护温哥华国际机场免于被水淹就只能靠投入巨资修建堤坝。

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不列颠哥伦比亚省高山地区的冰川体积减少四分之一意味着河流上游来水明显减少，不但导致江河湖泊的水量减少、水位下降，而且会导致水温上升，这会给三文鱼这样对水温和水量都很敏感的鱼类生存环境带来严重威胁。

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收听弗雷泽流域理事会的研究显示，到2100年，弗雷泽河若发洪水带来的损失会达到327亿加元，其中包括77亿加元的航运损失、76亿加元的商业损失和66亿加元的居民住宅损失。

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气温高于25摄氏度的天数增加近一倍，低于零摄氏度的天气减少三分之一，这意味着不列颠哥伦比亚省内陆农业地区的农作物生长种植期会延长两个月，这对某些农作物虽然是好事，但对于一些种植造酒葡萄的酒庄农场来说却是坏消息，会带来虫害增加和气候变得不适于酿造冰酒等问题。

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