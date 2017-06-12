加拿大人期盼不限流量的手机服务

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对于许多加拿大人来说，手机的主要用处早就不是打电话了，而是上网；但由于加拿大电讯服务公司不提供无限量手机套餐服务，这让太多的加拿大手机用户非常的郁闷。

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据加拿大广播公司记者Sophia Harris的报道，在美国所有的电讯大腕公司都提供月费在50到90美元之间的无限流量手机服务套餐的情况下，加拿大三大手机服务公司和他们下属的不同品牌的子公司却没有任何公司提供无限流量手机服务套餐。

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根据IDC Canada的调研，加拿大手机客户2016年花在无线网络数据流量方面的开支是119亿加元，比2015年增长了10.7%，预计到2021年会再增长40%，达到167亿加元；事实上加拿大手机公司业务的增长现在完全是靠数据流量猛增的推动。

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卡尔加里小哥Vian Esterhuizen说打电话已经落伍了 © Vian Esterhuizen

卡尔加里市的摄影师Vian Esterhuizen说，他现在交朋友主要是靠社交网站，比如在Facebook上可以同时与20人交流，他连对方的电话号码都用不着；但每个月5个G的流量实在是太少了，真是希望美国民众享有的无限流量手机服务能够早日来到加拿大。

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加拿大贝尔公司今年3月份告诉加拿大广播公司记者说，在加拿大建设无线电讯网络耗资巨大，所以按照流量收费是必须的；罗杰斯电话公司说难以向顾客提供无限流量服务；Telus公司说虽然没有面向个人的无限流量服务，但提供20G到60G、月费215加元到415加元的服务，但只向多个用户的群体提供。

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专家们认为，加拿大人享受不到无限流量手机服务，是因为缺乏竞争。

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RCI with CBC

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