哈密尔顿在蒙特利尔F1再度夺冠

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2017年加拿大蒙特利尔F1汽车大奖赛星期日下午的决赛结果恐怕让两个人最高兴，一个是获得冠军的哈密尔顿，另一个是获得第九名的斯特罗尔。

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据加拿大新闻社的报道，代表奔驰AMG出赛的英国赛车手哈密尔顿Hamilton获得第一名，这已经是哈密尔顿连续第三次获得蒙特利尔F1汽车大奖赛的冠军。

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获得第9名的魁北克小将斯特罗尔也很高兴 © Dan Istitene/Getty Images

而首次参加蒙特利尔F1汽车大奖赛的加拿大魁北克赛车手、年仅18岁的斯特罗尔Stroll也赛出了好成绩，实现了他进入前十名的目标。斯特罗尔代表的是威廉姆斯Williams。

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在蒙特利尔F1汽车大奖赛前，有些批评人士认为斯特罗尔太年轻、不够格参加F1大奖赛；也有的人说斯特罗尔靠的是老爸的钱在玩车、未必有真本事。斯特罗尔星期日在蒙特利尔汽车大奖赛中的出彩表现似乎证明了他的实力。

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