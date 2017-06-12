重金翻修后的蒙特利尔老港迎来第一艘大型邮轮

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在刚刚过去的这个周末，成千上万的游客汇集到蒙特利尔市，观看F1一级方程式大奖赛，参加各种露天庆祝活动，与此同时，正在大力翻修升级的蒙特利尔老港也迎来了今年的第一艘大型邮轮 – The Maasdam。

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The Maasdam 号邮轮在星期六早上从美国波士顿抵达蒙特利尔新装修的亚历山德拉码头- Alexandra Pier，邮轮上有 1700名乘客和船员。

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去年夏天，蒙特利尔市政府宣布对老港进行大幅翻修升级，总共拨款 7800 万加元，目的是使邮轮上的乘客们，在蒙特利尔靠岸下船后能有更愉快的体验。

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蒙特利尔市长丹尼斯·科戴尔（Denis Coderre）表示，翻修老港是推动城市旅游业发展的重要一步，他预计在今年375周年庆祝期间，光是邮轮一项就能给蒙特利尔带来 3000 万加元的旅游相关收入。

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蒙特利尔老港的升级项目将在今年夏天全部完成，市政府预测今夏将总共接待11万名邮轮乘客。

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（RCI with CBC）

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