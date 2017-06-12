中美洲难民往墨西哥跑，墨西哥去年驱逐15万人

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加拿大广播公司报道说，为了逃离自己国家的暴力局面，有越来越多的中美洲人在涌向墨西哥，墨西哥当局去年一年就驱逐了接近 15万人。

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报道说，2014年，在来自美国的压力下，墨西哥政府承诺要从此加严控制其南部边境，防止中美洲的人非法进入，因为中美洲难民的最终目的地并不是墨西哥，而是美国，许多人在美国已经有亲戚朋友。

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在驱逐非法入境者方面，墨西哥其实比美国还要厉害。报道说，在2016年，美国驱逐了 96000 名来自墨西哥和中美洲的非法移民，而墨西哥则驱逐了147000 名非法移民。

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尽管现在进入墨西哥越来越难，但还是有很多逃离洪都拉斯、萨尔瓦多、委内瑞拉的人试图通过各种途径进入墨西哥。

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© Associated Press/Eduardo Verdugo

（RCI with Radio Canada）

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