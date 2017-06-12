Photo Credit: CBC News

仗打不起来就是胜利：加拿大军人到达拉脱维亚

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 12 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在拉脱维亚首都里加市郊外，一个苏军留下的基地成了被派驻拉脱维亚的加拿大军人的新家。从尚未竣工的操场、健身房和餐馆等设施的齐全程度来看，加拿大军人在这里是要长住了。第一架运送他们的飞机已经在周末（6月10日）着陆。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(John Shypitka/CBC)

加拿大这次一共派出450人，将在今后几天里陆续抵达。在俄国2014年吞并克里米亚并支持乌克兰亲俄势力之后，北约决定向波罗的海三国和波兰东部派驻军人。驻守拉脱维亚的多国部队由加拿大、西班牙、意大利、阿尔巴尼亚、波兰和斯洛文尼亚的军人组成，由加拿大指挥。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

作用主要是震慑

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是一支战斗部队。但是俄国在与波罗的海三国交界地区部署的军队在五万人到7万人之间，而北约驻防部队不过4000人。驻拉脱维亚的六国部队指挥官、加拿大第一军团陆军中校韦德.拉特兰在接受CBC记者Chris Brown采访时解释说，这次任务完成得好不好，其标准有些“奇特”：“没发生任何事，我们高高兴兴地回家。”也就是说，只要仗打不起来，他们的任务就算完成了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2014年，俄国吞并了克里米亚半岛，并大力支持乌克兰的亲俄武装。乌克兰东部从此战火不断。拉脱维亚作为一个俄裔人口超过四分之一的俄国紧邻，很担心自己会成为下一个乌克兰。俄国军队如果发动进攻，只需要两到三天就可以占领这个面积只有6万4千多平方公里的国家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News）

北约在冷战后最大规模的东欧军事部署

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年10月，在俄国部署可攻击波罗的海三国和波兰目标的弹道导弹系统后，北约召开国防部长会议，宣布在这个地区部署四个“战斗群”，并建立一支快速反应部队为其后盾。在同一个月内还发生了俄国轰炸机进入多个欧洲国家领空，被挪威、英法和西班牙空军接力拦截的事件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当时特朗普尚未当选，美国在北约国防部长会议上承诺派出900人驻守波兰，另外组建一支可以随时开往东欧任何一地的重型装备部队。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第一批到达拉脱维亚的加拿大军人将在今年圣诞节前后换防回国。但是这次北约任务将延续到何时，目前尚不清楚。加拿大政府定的计划是三年，预期总共耗资3亿4850万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

苏军留下的军事基地只剩下一个空壳子，加拿大军人的营地和设施建造几乎是从零开始。拉脱维亚政府为此拨出相当于1300万加元的资金。加拿大派出了185人的先头部队做准备。他们在过去一个半月里只休息了两天，每天工作十个小时。但是第一批军人还是得先在帐篷里暂时安身，要到八月份才能住进新营房。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大军人要在这些帐篷里住到8月份。(Corinne Seminoff/CBC)

拉托维亚政府很热情，民众却多有疑虑

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大军人受到了拉脱维亚政府的热烈欢迎。但是拉脱维亚民众的反应却有些复杂。毕竟有那么多年的前苏联共和国历史，以及将近27%的俄裔人口。拉脱维亚也是波罗的海三国中俄语化程度最高的，说俄语的国民超过总人口三分之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC记者在首都里加市街头随机采访了一些市民。他们当中有的人担心北约在这里部署军队会刺激俄国人，打破到目前为止井水不犯河水的局面。有的人认为俄国对拉脱维亚不是一个威胁，理由是苏联当年既然让拉脱维亚和平独立，今天就不会又把它强收回去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

ILMARS 拉脱维亚首都里加市。（ZNOTINS/AFP/Getty Images)

一位名叫里曼茨.马切吉斯的市民则乐观地说，拉脱维亚是北约成员国，“俄国不敢打我们的。”当然，有加拿大军人在这里更保险一点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在超过半个世纪的时间里，苏联在拉脱维亚驻军、开设兵工厂甚至进行核试验，给当地社会和经济留下的影响一直延续到今天。其中一项“遗产”是，许多军人退伍后留下定居，或是在此地成家，或是把妻儿从家乡接来。拉脱维亚独立后，政府想把他们遣返回去却苦无法律依据，而俄国政府也不愿意接纳他们。这些军人和他们的后代因此作为俄裔人口继续在拉脱维亚生活下去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 国际

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
社会十年拨款70亿：加拿大两级政府就早教和儿童福利达成多边框架协议政治加拿大最高法院首席大法官麦克拉伦将在年底退休国际仗打不起来就是胜利：加拿大军人到达拉脱维亚政治科技公司抱怨招聘难，联邦对外国高技能雇员加快发放工作许可环境33年后气候变暖可能让BC省变成这样移民与难民中美洲难民往墨西哥跑，墨西哥去年驱逐15万人社会重金翻修后的蒙特利尔老港迎来第一艘大型邮轮经济加拿大人期盼不限流量的手机服务体育哈密尔顿在蒙特利尔F1再度夺冠加广周末网络广播/脸书直播

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志