仗打不起来就是胜利：加拿大军人到达拉脱维亚

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在拉脱维亚首都里加市郊外，一个苏军留下的基地成了被派驻拉脱维亚的加拿大军人的新家。从尚未竣工的操场、健身房和餐馆等设施的齐全程度来看，加拿大军人在这里是要长住了。第一架运送他们的飞机已经在周末（6月10日）着陆。

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加拿大这次一共派出450人，将在今后几天里陆续抵达。在俄国2014年吞并克里米亚并支持乌克兰亲俄势力之后，北约决定向波罗的海三国和波兰东部派驻军人。驻守拉脱维亚的多国部队由加拿大、西班牙、意大利、阿尔巴尼亚、波兰和斯洛文尼亚的军人组成，由加拿大指挥。

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作用主要是震慑

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这是一支战斗部队。但是俄国在与波罗的海三国交界地区部署的军队在五万人到7万人之间，而北约驻防部队不过4000人。驻拉脱维亚的六国部队指挥官、加拿大第一军团陆军中校韦德.拉特兰在接受CBC记者Chris Brown采访时解释说，这次任务完成得好不好，其标准有些“奇特”：“没发生任何事，我们高高兴兴地回家。”也就是说，只要仗打不起来，他们的任务就算完成了。

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2014年，俄国吞并了克里米亚半岛，并大力支持乌克兰的亲俄武装。乌克兰东部从此战火不断。拉脱维亚作为一个俄裔人口超过四分之一的俄国紧邻，很担心自己会成为下一个乌克兰。俄国军队如果发动进攻，只需要两到三天就可以占领这个面积只有6万4千多平方公里的国家。

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北约在冷战后最大规模的东欧军事部署

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去年10月，在俄国部署可攻击波罗的海三国和波兰目标的弹道导弹系统后，北约召开国防部长会议，宣布在这个地区部署四个“战斗群”，并建立一支快速反应部队为其后盾。在同一个月内还发生了俄国轰炸机进入多个欧洲国家领空，被挪威、英法和西班牙空军接力拦截的事件。

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当时特朗普尚未当选，美国在北约国防部长会议上承诺派出900人驻守波兰，另外组建一支可以随时开往东欧任何一地的重型装备部队。

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第一批到达拉脱维亚的加拿大军人将在今年圣诞节前后换防回国。但是这次北约任务将延续到何时，目前尚不清楚。加拿大政府定的计划是三年，预期总共耗资3亿4850万加元。

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苏军留下的军事基地只剩下一个空壳子，加拿大军人的营地和设施建造几乎是从零开始。拉脱维亚政府为此拨出相当于1300万加元的资金。加拿大派出了185人的先头部队做准备。他们在过去一个半月里只休息了两天，每天工作十个小时。但是第一批军人还是得先在帐篷里暂时安身，要到八月份才能住进新营房。

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拉托维亚政府很热情，民众却多有疑虑

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加拿大军人受到了拉脱维亚政府的热烈欢迎。但是拉脱维亚民众的反应却有些复杂。毕竟有那么多年的前苏联共和国历史，以及将近27%的俄裔人口。拉脱维亚也是波罗的海三国中俄语化程度最高的，说俄语的国民超过总人口三分之一。

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CBC记者在首都里加市街头随机采访了一些市民。他们当中有的人担心北约在这里部署军队会刺激俄国人，打破到目前为止井水不犯河水的局面。有的人认为俄国对拉脱维亚不是一个威胁，理由是苏联当年既然让拉脱维亚和平独立，今天就不会又把它强收回去。

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一位名叫里曼茨.马切吉斯的市民则乐观地说，拉脱维亚是北约成员国，“俄国不敢打我们的。”当然，有加拿大军人在这里更保险一点。

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在超过半个世纪的时间里，苏联在拉脱维亚驻军、开设兵工厂甚至进行核试验，给当地社会和经济留下的影响一直延续到今天。其中一项“遗产”是，许多军人退伍后留下定居，或是在此地成家，或是把妻儿从家乡接来。拉脱维亚独立后，政府想把他们遣返回去却苦无法律依据，而俄国政府也不愿意接纳他们。这些军人和他们的后代因此作为俄裔人口继续在拉脱维亚生活下去。

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（RCI with CBC）

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