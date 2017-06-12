科技公司抱怨招聘难，联邦对外国高技能雇员加快发放工作许可

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加拿大联邦政府推出了一个新项目，旨在于帮助加拿大的公司企业能够更快、更容易地招聘来外国的高技能“临时工”。

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新推出的这个项目取名为“全球人才流”（The Global Talent Stream），属于加拿大外国临时工计划的一部分，要通过这个项目招聘外国员工，加拿大的雇主必须符合满足一定条件。

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首先考虑招本地雇员

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需要人手的雇主，可向加拿大就业和社会发展部（ Employment and Social Development Canada）指定的合作伙伴组织提交申请，必须证明自己的公司确实需要具有特定技能的外国雇员来扩展公司的业务。

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“全球人才流”项目中确定了一个市场所需要雇员的职业表，该列表上包括高科技职业，如软件工程师、网页开发人员和数字媒体设计师等。

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加拿大就业和社会发展部的网页敦促加拿大的雇主首先应该考虑招聘加拿大公民和永久居民，实在找不到再招聘外国临时工，而且在提出申请的时候，需要阐述自己为招聘本地员工做出的努力。

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“找人花掉三分之一的时间”

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多伦多的一家技术创业公司的老板表示，为了保证公司的发展，招聘熟练员工占用了他大约三分之一的时间。

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Raymond Luk, CEO of tech startup Hockeystick © Shawn Benjamin/CBC News

雷蒙德·卢克（Raymond Luk）是新创业公司 Hockeystick 的创始人兼首席执行官，这是一个提供私人公司财务数据的新创企业。

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他说，我们只有12个人，是个小公司，能找到两三个人，对我们来说影响很大。

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Hockeystick 的员工费南多·费罗（Fernando Ferrer）本人是一位移民，他说，因为自己掌握的高科技知识，使他找到工作比别的移民要快得多。

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费罗说，这显示出加拿大急需高科技人才，政府应该能听取公司企业的需要，改善现状。

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新项目“意味着在加拿大创造职位”

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加拿大创新、科学与经济发展部长纳维蒂普·本斯（Navdeep Bains）在宣布这个项目的同时表示，“全球人才流” 虽然旨在于加快招聘外国临时员工，但实际上也有助于在加拿大创造更多就业机会。

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他说，当这些人来到加拿大时，他们把知识转移到了加拿大，他们在帮助加拿大取得成功，为加拿大带来机会，有助于加拿大公司的成长，这就意味着将在加拿大创造更多的就业。

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两周即可拿到许可

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根据联邦政府发布的新闻稿，“全球人才流” 项目将发布符合条件的雇主名单，申请这些雇主的外国高科技人才，如果符合标准，两周内就可以获得工作许可证。

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而且这些外国高技能员工的直系亲属也有资格加快获得来加拿大的签证。

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通过“全球人才流”项目招聘雇员的雇主，必须为每个招聘职位支付1000加元的处理费用。

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无证逗留期

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另外，从星期一（6月12日）开始，合格的外国技术员工，可以在没有工作许可的情况下，短期逗留加拿大，每6个月可以无证逗留2个星期，每12个月可以无证逗留4个星期。

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而那些正在受到公共资助的教育机构或附属研究机构进行研究的外国研究人员，可获准每年在没有工作许可证的情况下，在加拿大逗留4个月之久。

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（RCI with CBC）

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