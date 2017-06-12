加拿大最高法院首席大法官麦克拉伦将在年底退休

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贝弗丽.麦克拉伦（Beverley McLachlin）是加拿大第一位担任最高法院首席大法官的女性，也是在这个位置上任职最长的。星期一（6月12日），她通过一份书面声明宣布将在今年12月15日退休。届时她将年满74岁，离她的法定退休年龄不到一年。

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她在声明中说，她有幸和好几代加拿大最优秀的法官和律师共事，能在司法界服务这么多年是她极大的荣幸。

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© CP/Sean Kilpatrick

麦克拉伦1989年被当时的保守党总理马尔罗尼任命进入加拿大最高法院，2000年被自由党总理克雷蒂安任命为首席大法官。现任总理特鲁多星期一表示，麦克拉伦的司法成就在加拿大历史上无出其右。

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（RCI with CBC）

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