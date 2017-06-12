十年拨款70亿：加拿大两级政府就早教和儿童福利达成多边框架协议

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加拿大联邦政府星期一（6月12日）与除魁北克省以外的全国省级政府签署一项关于早期教育和儿童福利的多边框架协议，就如何使用2017年财政预算所公布的十年70亿加元达成一致。

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各省在本财政年度将总共获得5亿联邦拨款，2026年以前逐渐增加到每年8亿7千万。

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联邦家庭、儿童与社会发展部长让-伊夫.杜克罗在渥太华发表声明说，这项协议将有助于为加拿大儿童和家庭提供高质量而价格合理、灵活而全面的儿童福利。

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这项协议允许省政府用联邦政府的拨款改善已有服务，无需建立新的项目，但是每年需要提交有关资金使用情况及收效的报告。

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魁北克省实行自己的全民儿童福利项目已经20年，因此没有加入这个全国性框架协议。但是该省政府表示支持这项协议的原则。省长库亚尔说，其他省份愿意建立一个这样的儿童福利制度是令人鼓舞的，因为改善儿童福利最终对经济发展有好处。

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（RCI with CP）

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