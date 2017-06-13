当女兵不易、做有孩子的女军人更难

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现在加拿大军队各个军种都有越来越多的女性军人，她们不但加入了战斗部队、而且登上战舰成为常年在外海巡航的海军军人。

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女军人遇到的问题

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这虽然是男女平等的进步，但也带来不少问题。

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除了近年来多有报道的女性军人受到性骚扰、甚至是被强奸的问题之外，有的单身母亲女性军人不得不在继续做职业军人还是退役回家照顾孩子之间做出选择。

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加拿大海军女军官Laura Nash面对两难选择 © Supplied photo

据加拿大广播公司记者默里.布鲁斯特Murray Brewster的报道，加拿大海军女军官罗拉.纳什Laura Nash由于面对是要孩子还是要军人职业这两难的选择而患上抑郁症，被加拿大军方纳入病退军人的行列。

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今年33岁的罗拉告诉加拿大广播公司记者说，2010年她加入海军，基地在不列颠哥伦比亚省太平洋沿岸的Esquimalt军港。

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罗拉不久后怀孕，当时觉得如果自己需要出海执行勤务孩子的父亲可以照顾孩子，所以就生下了儿子；但2012年他们的关系破裂，罗拉成了单身母亲。

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罗拉没有别的选择只好请在几千公里之外安大略省 Belleville市自己的父母帮助照看孩子，但这也只能是临时的没有办法的办法，因为她的父母都要上班。

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罗拉的儿子今年6岁。

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罗拉的两难选择

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在2013年， 罗拉被两名女性上级军官叫到办公室谈话，罗拉被告知说她作为单身母亲有太多的家庭事务需要照顾，而她当时正在接受培训成为海军专业军官，她需要在几个星期之内作出选择，是要继续在海军服役成为职业军人还是退役回家去照顾孩子。

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Laura Nash由于两难选择压力过大曾一度想自杀 © Mike O’Shaughnessy/CBC

罗拉说她面临的选择不仅是两难的抉择、简直就是像第22条军规那样不可能的选择，因为她不能放弃自己的孩子，但要养育自己的孩子她需要一份工作和薪水，而离开了军队她就没有了经济收入。

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结果是罗拉由于心理压力过大而出现了抑郁症、甚至一度想要用自杀来摆脱心理上的折磨。

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罗拉.纳什说她多次要求从海军战斗军人序列转到后勤部门，这样她就可以不用出海、就有时间照顾自己的孩子。她的这些请求开始时似乎有希望、但最后都成了泡影。

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2014年年初，加拿大军方开始了让罗拉.纳什病退的过程，把她划入人事支援部门。这个部门是专门帮助那些患病或负伤的军人康复或为退役开始平民生活做准备的机构。

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按照加拿大军方的安排，罗拉.纳什应该在一个月后的7月份病退离开加拿大军队。

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罗拉.纳什已经向军方有关部门提出了受到不公平待遇的抱怨，并向加拿大人权委员会提出了指控，指控加拿大军方的一些政策歧视有孩子的单身母亲女性军人。

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上告人权委员会

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罗拉.纳什的律师娜塔莉.麦克唐纳Natalie MacDonald指出，罗拉由于是女性、是有孩子的单身女性、是有心理疾病需要求医的女性而受到加拿大军方不公正的对待； 在2017年的当今社会，加拿大女性军人有权选择自己的职业生涯，当女军人遇到家庭问题时加拿大军方必须提供必要的照顾。

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具有讽刺意味的是，上个星期加拿大自由党联邦政府刚刚公布了其国防政策白皮书，制定了要大量增加女性军人、把女性军人的数量增加到军人总数的四分之一，照顾好女性军人，为女性军人的职业生涯提供灵活的选择等目标。

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罗拉.纳什的经历似乎显示了要实现加拿大自由党政府制定的上述目标还有很长的路要走。

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