央行副行长一句话让加元币值猛升

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星期一下午4点钟加元对美元的汇率突然猛升，从上个星期五1加元换0.7426美元劲升到1加元换0.7504美元的水平。

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据加拿大广播公司记者的报道，加元对美元汇率猛升背后的原因是加拿大央行副行长有关经济走势的乐观讲话稿在央行官方网站上公布。

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加拿大就业市场近来表现不错 © Luke Sharrett/Bloomberg

加拿大中央银行副行长卡罗琳.威尔金斯Carolyn Wilkins在其讲稿中说，加拿大经济已经完成了对石油市场价格下跌的调整过程，开始步入上升阶段。根据从加拿大统计局得到的数字，今年第一季度加拿大经济走势喜人，不但经济发展速度达到3.7%，而且私人经济行业的投资开始增加。

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不过，威尔金斯同时指出，加拿大通货膨胀率仍然低于中央银行定下的健康标准，美国特朗普政府的贸易、税收和行业管理法规也仍然有很多的不定因素。

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市场分析家认为，加拿大央行副行长威尔金斯的上述讲话意味着中央银行已经准备好比市场原来预期要早的上调利息率。

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加拿大中央银行下一次公布其利息率决定的日子是7月12日。

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