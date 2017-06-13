北极变暖让气候考察队被迫取消行程

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据加拿大广播公司记者 Laura Glowacki的报道，原来准备乘阿蒙森号CCGS Amundsen破冰船前往北极水域考察地球气候变暖问题的加拿大科学考察队不得不取消了行程，因为今年大西洋加拿大纽芬兰近海水域的浮冰多得从未见过，需要调动所有的破冰船为被困在冰海上的渔轮和跨海轮渡解困。

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考察队原来准备乘坐的阿蒙森号破冰船 © Canadian Department of Fisheries and Oceans

专家们认为，气候变暖让北极冰海的冰层破裂，被从北向南的海风催动飘向北大西洋加拿大近海，让许多按照正常季节出海打鱼的渔轮被大面积的浮冰困住。

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专家们对纽芬兰近海浮冰样本的分析显示，今年的浮冰与往年不同的是，这不是北极水域边缘冰层破裂后漂流南下的当年生成的浮冰，而是北极高纬度海域已经维持多年的冰层破裂后产生的浮冰。

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有讽刺意味的是，由40位加拿大5所大学的专家组成的气候变化考察队乘坐阿蒙森号破冰船考察北极水域的目的就是为了搜集气候变暖对北极水域影响的数据。

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这一为期4年的地球变暖对北极水域影响的科研项目的经费是1700万加元。

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