魁北克省天体俱乐部发生3老人谋杀/自杀案，警方说不排除三角恋

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在加拿大魁北克省 Sainte-Brigitte-des-Saults 小镇的天体露营地 – “亚当和夏娃天体俱乐部” （Club Naturiste Adam & Eve），星期一（6月12日）警方发现了3具尸体，死者是 50岁妇女 Suzanne Gareau、77岁男子 Rodrigue Tremblay以及嫌犯 – 76岁男子 Denys Carpentier。

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魁北克省警方说，星期一下午接到报警电话，赶到这个天体俱乐部，3人均已经死亡，目前警方在等待验尸结果。

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警方说，尸体上都有经受了暴力的痕迹，看来是一起谋杀/自杀案，不排除 3名死者因三角恋而发生冲突的可能性，警方没有公布袭击用的武器类型。

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天体露营地 Club Naturiste Adam & Eve 位于蒙特利尔东北方向约125公里，在蒙特利尔和魁北克市之间，该营地的 Facebook 页面介绍说，这个露营地仅供追求 “解放” 的成年人使用，营地内有一些出租用小房子，设施包括一个游泳池、舞厅和酒吧。

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（RCI with CBC）

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