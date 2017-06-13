风景如画：加拿大东海岸布雷顿角预计今夏旅游业强劲

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在加拿大最东部的省份 – 新斯科舍省，布雷顿角（Cape Breton）旅游业的人士纷纷预测今年将会是红火的一年。

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旅馆 Mabou River Inn 的老板 Dave Cameron 说，所有的迹象表明，今年旅游业将非常强劲，他说，2016年的入住情况就非常好，而今年与2016年相比，预订又大增了50%。

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当地的另一个旅馆 Baddeck Heritage House Bed and Breakfast 的老板 Dick Grubb 说，他的旅馆已经几乎全部预订到 10月中旬。

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他说，今年的预订来得非常早，从去年11月、12月就开始了，往年都是当年的1-4月才开始有预订。

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需要人手

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游客大增，也给当地旅游业带来一些挑战。

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在英戈尼什海滩 （Ingonish Beach），一些餐馆和糕点店抱怨夏季招聘不到足够的工作人员。

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另一个挑战是，乘巴士来的大型旅游团增多，当地能够同时接待大团的住宿场所比较稀缺。

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增办活动

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加拿大广播公司报道说，近年来布雷顿角的旅游旺季不断延长，可以持续 3 – 4个月，开办了许多吸引游客的活动，包括凯尔特人国际音乐节 （Celtic Colours International Festival）等。

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（RCI with CBC）

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