加拿大针对穆斯林的仇恨犯罪大增 60%

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根据加拿大统计局的最新报告，2015年警方接到的针对穆斯林的仇恨犯罪案件比一年前大增60 %。

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星期二 （6月12日）统计局公布的新数据显示，2015年警方共接到159起针对穆斯林仇恨罪的报案，2014年的数字是99 起。

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加拿大穆斯林全国理事会作出反应

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星期二上午，加拿大穆斯林全国理事会 （National Council of Canadian Muslims）在议会山举行新闻发布会，对统计局的最新数据作出反应。

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加拿大穆斯林全国理事会副主席哈立德·埃尔加萨（Khalid Elgazzar） © CBC

加拿大穆斯林全国理事会副主席哈立德·埃尔加萨（Khalid Elgazzar）在新闻发布会上说，对穆斯林理事会来说，从2014到2015，加拿大针对穆斯林的仇恨犯罪明显增加，我们并不感到惊讶，事实上，这期间加拿大的仇恨犯罪上升 5%，主要是由于针对穆斯林、阿拉伯人和西亚裔的仇恨事件增多。

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他接着说，对加拿大的穆斯林来说，2015年是一个 “艰难的时候”，穆斯林被视为恐怖分子、恐怖分子的同情者、反妇女，加拿大的穆斯林社区首当其冲。

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哈立德·埃尔加萨接着表示，2015年也是加拿大在讨论应该接收多少叙利亚难民的时候，而且在法国发生了两次恐怖袭击，这些事件使反穆斯林情绪激化，而加拿大前总理斯蒂芬·哈珀（Stephen Harper）在2015年的大选竞选中，把穆斯林妇女在公民宣誓仪式上戴面纱的权利变成竞选时的 “中心议题”

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他还说，其实有许多仇恨罪行的受害者并不向警方报案，因为他们害怕进一步受害，或者认为警方什么也不会做。

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© Alexandre Letendre/CBC

其他仇恨犯罪

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根据加拿大统计局的数据，2015年与2014年相比，针对犹太人的仇恨犯罪事件有所减少，2015年为178起，2014年为213起。

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因性倾向引发的仇恨犯罪也有所下降，2015年为141起，2014年为155起。

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与此同时，尽管针对黑人的仇恨事件也有所减少，但仍然在此类犯罪中占最大比例。2015年针对黑人的仇恨犯罪有224起，占所有仇恨犯罪总和的17%，2014年为238起。

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2015 总体仇恨犯罪率增 5%

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加拿大统计局发现，把各类仇恨犯罪案件归纳在一起，总体来讲，2015年与2014年相比，加拿大的仇恨犯罪率上升了 5%。

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2015年全加拿大总共发生了1362起基于种族、民族或宗教信仰的仇恨事件，比2014年多了67起。

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暴力有所上升

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另外，在2015年的仇恨犯罪中，暴力也在上升，在警方接到的仇恨犯罪报案中，38%属于暴力犯罪，包括袭击、威胁和进行犯罪骚扰，这个比例比2014年上升了15%。

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在同一时期内，非暴力的仇恨犯罪事件（如恶搞、破坏行为和涂鸦）的总数增加了 5%。

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加拿大统计局说，从2014年到2015年，全国10个省份中有8个省警方接到的仇恨犯罪报案数量有所增加，阿尔伯塔省是增幅最大的一个省，该省警察局在2015年共接到193起仇恨犯罪报案，比 2014年的139起事件大增了39%。

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（RCI with CBC）

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