Photo Credit: David Beatty/CBC

加拿大针对穆斯林的仇恨犯罪大增 60%

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 13 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据加拿大统计局的最新报告，2015年警方接到的针对穆斯林的仇恨犯罪案件比一年前大增60 %。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二 （6月12日）统计局公布的新数据显示，2015年警方共接到159起针对穆斯林仇恨罪的报案，2014年的数字是99 起。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大穆斯林全国理事会作出反应

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二上午，加拿大穆斯林全国理事会 （National Council of Canadian Muslims）在议会山举行新闻发布会，对统计局的最新数据作出反应。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大穆斯林全国理事会副主席哈立德·埃尔加萨（Khalid Elgazzar） © CBC

加拿大穆斯林全国理事会副主席哈立德·埃尔加萨（Khalid Elgazzar）在新闻发布会上说，对穆斯林理事会来说，从2014到2015，加拿大针对穆斯林的仇恨犯罪明显增加，我们并不感到惊讶，事实上，这期间加拿大的仇恨犯罪上升 5%，主要是由于针对穆斯林、阿拉伯人和西亚裔的仇恨事件增多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他接着说，对加拿大的穆斯林来说，2015年是一个 “艰难的时候”，穆斯林被视为恐怖分子、恐怖分子的同情者、反妇女，加拿大的穆斯林社区首当其冲。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈立德·埃尔加萨接着表示，2015年也是加拿大在讨论应该接收多少叙利亚难民的时候，而且在法国发生了两次恐怖袭击，这些事件使反穆斯林情绪激化，而加拿大前总理斯蒂芬·哈珀（Stephen Harper）在2015年的大选竞选中，把穆斯林妇女在公民宣誓仪式上戴面纱的权利变成竞选时的 “中心议题”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还说，其实有许多仇恨罪行的受害者并不向警方报案，因为他们害怕进一步受害，或者认为警方什么也不会做。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Alexandre Letendre/CBC

其他仇恨犯罪

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大统计局的数据，2015年与2014年相比，针对犹太人的仇恨犯罪事件有所减少，2015年为178起，2014年为213起。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

因性倾向引发的仇恨犯罪也有所下降，2015年为141起，2014年为155起。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，尽管针对黑人的仇恨事件也有所减少，但仍然在此类犯罪中占最大比例。2015年针对黑人的仇恨犯罪有224起，占所有仇恨犯罪总和的17%，2014年为238起。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2015 总体仇恨犯罪率增  5%

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局发现，把各类仇恨犯罪案件归纳在一起，总体来讲，2015年与2014年相比，加拿大的仇恨犯罪率上升了 5%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2015年全加拿大总共发生了1362起基于种族、民族或宗教信仰的仇恨事件，比2014年多了67起。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

暴力有所上升

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，在2015年的仇恨犯罪中，暴力也在上升，在警方接到的仇恨犯罪报案中，38%属于暴力犯罪，包括袭击、威胁和进行犯罪骚扰，这个比例比2014年上升了15%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在同一时期内，非暴力的仇恨犯罪事件（如恶搞、破坏行为和涂鸦）的总数增加了 5%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局说，从2014年到2015年，全国10个省份中有8个省警方接到的仇恨犯罪报案数量有所增加，阿尔伯塔省是增幅最大的一个省，该省警察局在2015年共接到193起仇恨犯罪报案，比 2014年的139起事件大增了39%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
国际、政治加政府批准中国企业收购加拿大高科技公司，引起美国担忧社会加拿大针对穆斯林的仇恨犯罪大增 60%社会当女兵不易、做有孩子的女军人更难社会风景如画：加拿大东海岸布雷顿角预计今夏旅游业强劲社会魁北克省天体俱乐部发生3老人谋杀/自杀案，警方说不排除三角恋环境北极变暖让气候考察队被迫取消行程经济央行副行长一句话让加元币值猛升社会十年拨款70亿：加拿大两级政府就早教和儿童福利达成多边框架协议政治加拿大最高法院首席大法官麦克拉伦将在年底退休国际仗打不起来就是胜利：加拿大军人到达拉脱维亚

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志