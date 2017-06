加政府批准中国企业收购加拿大高科技公司，引起美国担忧

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国国会的“美中经济安全审查委员会”警告说,加拿大政府批准中国企业海能达收购诺赛特(Norsat International )公司,使美国国家安全受到威胁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

诺赛特是一家有四十年历史的卫星通信公司,总部位于温哥华,主要研发生产基站天线和卫星地面终端产品。不久前,加拿大政府批准了中国企业海能达(Hytera Communications)以6200万美元买下诺赛特全部股权的收购案。由于在批准前没有进行全面的国家安全评估,保守党和新民主党上个星期已经在众议院提出质疑。但是美国的反应似乎更加激烈。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该委员会的民主党成员迈克尔.韦赛尔在接受《环球邮报》记者Robert Fife和Steven Chase 采访时表示,加拿大批准这项收购案引起了强烈担忧,因为诺赛特是美国军队的供应商之一。他不客气地说,加拿大也许为了获得中国的优待不惜损害自己的安全利益,但是它不能把盟国的安全也搭进去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他认为,美国军队,以及诺赛特的其他美国客户应该立刻重新考虑他们购买诺赛特产品的计划,并评估使用已购买的该公司产品会带来的安全威胁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

诺赛特的客户包括加拿大海岸巡逻队,美国国防部,美国海军陆战队,美国陆军,波音公司,北约,爱尔兰国防部,台湾军队,以及CBS电视网和路透社等大型媒体。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自然资源部长卡尔:中国投资者和其他投资者没什么不同,都是看成本、看价钱然后做决定

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保守党和新民主党议员对海能达收购案的主要质疑是加拿大政府在批准之前只进行了例行安全审查,而没有委托加拿大安全情报局或国防部进行全面的国家安全评估。对此经济发展部长纳夫迪普.贝恩斯辩解说,政府对这项收购案的审查是彻底的,审查后也没有发现有进行全面国家安全评估的必要。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年三月份,贝恩斯推翻了一项保守党执政时期的安全审查结论,批准中国昂纳科技集团收购蒙特利尔市的纤维激光技术公司ITF。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国际政治学者:自由党还很天真

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不列颠哥伦比亚大学的国际政治学者迈克尔.拜尔斯说,现在的自由党就像早年刚刚开始执政的保守党一样,在中资安全风险问题上还很天真。保守党政府2009年在加拿大投资法中加上了关于国家安全评估的条款。拜尔斯认为特鲁多政府不按相关法律行事是“令人难以理解的”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二下午在众议院,海能达收购案再次引起了激烈辩论。总理特鲁多强调,政府在这项收购案上听取了安全专家的意见,也进行了国家安全评估。新民主党领袖穆凯尔立刻指出他在说假话。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC议会事务记者埃文.戴尔说,穆凯尔是对的。特鲁多或者是在说假话,或者是不知道何为国家安全评估。对海能达收购案做过的安全评估是最基本的、对任何收购案都要做的初步评估。诺赛特公司本月初也已经明确告诉股东,政府没有要求对海能达收购案进行全面国家安全评估。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

峰回路转?美国对冲基金公司投标

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据《环球邮报》报道,现在美国亚特兰大的Privet基金管理公司提出收购诺赛特公司,出价每股11.50美元。诺赛特董事会已经接受并通知海能达,如果海能达不愿出更高价,诺赛特将付给它250万美元的合同终止费,转而接受Privet的收购。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此前海能达的出价是每股10.25美元。一个美国商界消息来源告诉《环邮》记者说,他估计海能达不会放弃,而是会提出一个更高的价格继续竞争。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

海能达通信股份有限公司的总部设在深圳,成立于1993年。其官网介绍目前有员工6千余人,为全国第一、全球第二对讲机巨头。公司总裁陈清州同时也是最大股东,拥有52%的公司股份。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

环邮:加拿大情报机构曾就中资企业收购蒙特利尔ITF公司提出警告

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with Globe and Mail, CP and CBC)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载,需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada