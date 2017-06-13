看把人逼的：温哥华夫妇迫于高房价造出迷你屋，市政府又来干预

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为了在房价高昂的温哥华住下来，该市东区的市民科里.格兰菲尔德夫妇找人帮忙造了一座迷你屋，又租了朋友的后院。房子虽小，两人却也过得其乐融融。但是住下还不到一年，他们的朋友就收到市政府的通知，要求他们在8月1日以前搬走。因为房子虽小，仍然超过了相关规定的标准。

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CBC记者Meera Bains报道说，他们造这个小窝花了45000加元。虽然面积只有220平方英尺，却也“五脏俱全”，有客厅、厨房、卫生间，一张加大双人床放在顶层。格兰菲尔德说，这是一种在高房价的温哥华生活的“创造性方式”。他认为市政府的规定也应该做出适应现实的改变。

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好消息是，温哥华市有一些区域是可以租给迷你屋或露营车的。现在离市政府规定的搬家最后期限还有一个多月，格兰菲尔德夫妇已经开始寻找另一个安身之处。

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（RCI with CBC）

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