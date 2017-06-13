被拍下虐鸡视频的公司解雇5名工人

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一段本周被公布的工人虐鸡取乐的视频在加拿大引起了强烈的反响。当事公司星期二（6月13日）发布声明说，该公司的5名工人已经被开除，其中有一人是监工。

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这家农场服务公司向养鸡场提供把鸡送去屠宰场的服务。但是一个动物权益组织暗中拍下的视频显示几名工人在抓鸡的过程中又扔又摔又踩，模仿性交，甚至试图手撕活鸡，并把受伤的鸡丢在地上让它们慢慢死去。

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拍下视频的动物权益组织认为开除当事工人并不是解决办法。该组织希望这些工人、在场的监工和有关的两家公司受到法律惩处。这个名叫Mercy for Animals 的组织已经向加拿大皇家骑警、加拿大食品检验署和BC省动物保护协会提出正式控告。

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（RCI with CBC）

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