第二位被冻掉手指的偷渡者获难民身份

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在圣诞夜偷渡加拿大被严寒冻掉全部10个手指头的加纳难民申请者拉扎克.伊亚尔Razak Iyal被加拿大难民委员会批准接收为难民。

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星期二Razak Iyal被批准作为难民留在加拿大 © Brett Purdy/CBC News

这是第二位在偷渡加拿大国境时被冻掉手指头的加纳难民申请者被加拿大接收为难民。

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不后悔

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据加拿大广播公司记者格拉彼什Austin Grabish的报道，加拿大难民委员会在星期二做出的裁决中说，拉扎克.伊亚尔若回到加纳确实面临生命危险，需要得到庇护，所以准许他作为加拿大接收的难民留在加拿大。

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据加拿大广播公司的报道，2016年在美国居住的拉扎克.伊亚尔和他的朋友塞杜.穆罕默德Seidu Mohammed担心特朗普上台后会严打非法移民，会把他们驱逐出境，结果他们两人在圣诞夜冒着严寒北上偷渡加拿大，虽然他们从冰雪覆盖的田野进入了加拿大，但严寒导致的冻伤让他们失去了双手的手指。

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因冻伤失掉手指的伊亚尔和穆罕默德 © CBC

这一事件受到了世界媒体的关注，似乎也导致更多的非法越境者从美国偷渡进入加拿大。

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5月初，一位57岁的加纳女性非法越境者在偷渡途中丧生。

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申请难民的理由

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拉扎克.伊亚尔的朋友塞杜.穆罕默德在难民申请听询时说他是双性恋，在同性恋为非法的加纳受到迫害；他的难民申请今年5月份被加拿大难民委员会批准。

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拉扎克.伊亚尔的难民申请听询本来应该在3月份举行，但被推迟到6月份，这让他在过去两个多月的时间里很担心自己的前途，吃不好、睡不香。6月13日他终于得到加拿大难民委员会批准他作为难民留在加拿大生活的裁决，这让他欣喜若狂。

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今年35岁的拉扎克.伊亚尔说，他若回到加纳会送掉性命，虽然为了能获得加拿大的难民身份而丢掉了双手10个指头，但这样的代价是值得的；他没有手指头也能在加拿大生活下去，也能成为对加拿大社会有用的公民。

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拉扎克.伊亚尔在难民听询时说，他的父亲去世后留下的财产在家庭成员中进行分配时出了问题，一些家庭成员为了不让他分得财产，准备杀死他；这些家庭成员得到在当地很有势力的政客的支持；而且当地媒体因为他与双性恋的塞杜.穆罕默德是朋友就把他也报道成是同性恋，这让他在加纳面临更多的迫害。

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伊亚尔和他的加拿大律师可汗 © CBC

代表拉扎克.伊亚尔的加拿大律师可汗Bashir Khan指出，加纳贪污腐化成风、媒体报道失实、歧视弱势群体的问题非常严重，这让伊亚尔的人身安全受到严重威胁。

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如何对待非法越境问题

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由于担心美国特朗普政府严打非法移民的政策会让他们被遣送回原籍国，许多来自西亚和非洲的难民冒着生命危险北上偷渡加拿大；这在加拿大社会引起了两种截然不同的主张。

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一种主张是暂停执行加拿大和美国签订的安全第三国协议，因为这个协议规定先抵达美国的外国难民申请者只能在美国提出难民申请，换句话说如果这些在美国的难民北上加拿大后在加拿大边境检查站提出难民申请，他们会被遣送回美国，这导致了这些难民申请者宁愿冒生命危险选择非法越境偷渡加拿大。

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另一种主张是严格执行现行的法律，禁止非法越境者在加拿大提出难民申请，釜底抽薪的解决非法越境难民潮的问题。

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特鲁多的自由党联邦政府目前在这个问题上采取的立场是既不修改加拿大和美国在难民问题上的安全第三国协议，也准许非法越境者在加拿大提出难民申请。

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