加拿大有线电视公司在大量流失客户

加拿大有线电视公司在大量流失客户
Photo Credit: Matt Rourke/Associated Press

四分之一的有线电视订户准备“切线”

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 14 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

近年来停止有线电视和卫星电视服务的加拿大人逐年猛增。最新的市场调研数字显示，超过四分之一有线电视客户想“切线”，停止订购这一每个月要交付不少钱月费的服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司记者Sophia Harris的报道，J.D. Power市场调研公司对9308位加拿大有线电视订户的调查发现，有27%的有线电视客户在考虑取消有线电视服务 （有8%打算在12月之内“切线”，另有19%的有线电视客户说他们现在是在骑墙观望）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
安省居民David Sheard准备用Netflix替换有线电视
安省居民David Sheard准备用Netflix替换有线电视 © David Sheard

专家们认为有线电视行业还没有到大失血的危机情况，现在仍然有1120万加拿大家庭是有线电视公司的客户。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但这些市场分析专家同时指出，有线电视公司的劲敌、以Netflix公司为代表的流媒体服务公司的订户在迅速增加，有53%的加拿大人在过去12个月中使用过流媒体服务，这比2015年的42%的比例有了明显的增加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外更重要的是，使用过流媒体服务的加拿大人觉得这是非常物美价廉的电视服务，流媒体服务公司的顾客满意度把传统的有线电视服务公司抛在了后面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Netflix每个月的月费差不多10加元，而最基本的有线电视月费套餐也要25加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，Netflix这样的流媒体公司服务的短板是需要有高速的互联网服务才能保证电视收看的质量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
艺术与娱乐“春天里的秋之梦”：加拿大魁省6位画家的首次中国之行科技蒙特利尔人工智能公司拿到$1.35亿投资移民与难民第二位被冻掉手指的偷渡者获难民身份经济加拿大今年龙虾价格居高不下经济四分之一的有线电视订户准备“切线”艺术与娱乐中学女生获得加拿大谷歌涂鸦冠军社会被拍下虐鸡视频的公司解雇5名工人社会看把人逼的：温哥华夫妇迫于高房价造出迷你屋，市政府又来干预国际、政治加政府批准中国企业收购加拿大高科技公司，引起美国担忧社会加拿大针对穆斯林的仇恨犯罪大增 60%

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-Canada.ca CBC.ca
Le ministère des Transports du Québec toujours vulnérableUn gigantesque incendie fait au moins 12 morts à LondresExploitation sexuelle : 21 arrestations durant le Grand Prix à MontréalAu moins quatre morts dans une fusillade à San FranciscoPas d'« immunité » pour les députés à la Sûreté du QuébecÉlus républicains ciblés dans une fusillade : Steve Scalise dans un état critique« On a retiré à des milliers de Canadiens le droit à l’aide médicale à mourir » - Me MénardQuébec dépose une offre finale et globale aux ingénieurs de l’ÉtatGarderies subventionnées : 130 M$ puisés dans les poches des famillesLes « femmes de réconfort » : un contentieux historique entre le Japon et la Corée du Sud
Calgary police arrest man for voyeurism in relation to 'CanadaCreep' Twitter accountDelve into the Milky Way in this 3.3 gigapixel image of clouds of gas and dust'It was an inferno': Witnesses watched in horror as residents trapped by London fireSuspected Virginia shooter had criminal record and was known as fierce critic of RepublicansTax hikes on alcohol are automatic, annual - and will add up, senators sayAt least 4 killed in shooting at San Francisco UPS facility2 Montrealers with degenerative diseases challenge medically assisted dying lawNational inquiry into MMIWG loses high-profile staff member90-year-old in wheelchair forgotten by airlines at Calgary airportHundreds of blood spatter stains found in victims' home, analyst tells triple-murder trial