四分之一的有线电视订户准备“切线”

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近年来停止有线电视和卫星电视服务的加拿大人逐年猛增。最新的市场调研数字显示，超过四分之一有线电视客户想“切线”，停止订购这一每个月要交付不少钱月费的服务。

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据加拿大广播公司记者Sophia Harris的报道，J.D. Power市场调研公司对9308位加拿大有线电视订户的调查发现，有27%的有线电视客户在考虑取消有线电视服务 （有8%打算在12月之内“切线”，另有19%的有线电视客户说他们现在是在骑墙观望）。

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安省居民David Sheard准备用Netflix替换有线电视 © David Sheard

专家们认为有线电视行业还没有到大失血的危机情况，现在仍然有1120万加拿大家庭是有线电视公司的客户。

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但这些市场分析专家同时指出，有线电视公司的劲敌、以Netflix公司为代表的流媒体服务公司的订户在迅速增加，有53%的加拿大人在过去12个月中使用过流媒体服务，这比2015年的42%的比例有了明显的增加。

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另外更重要的是，使用过流媒体服务的加拿大人觉得这是非常物美价廉的电视服务，流媒体服务公司的顾客满意度把传统的有线电视服务公司抛在了后面。

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Netflix每个月的月费差不多10加元，而最基本的有线电视月费套餐也要25加元。

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不过，Netflix这样的流媒体公司服务的短板是需要有高速的互联网服务才能保证电视收看的质量。

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RCI with CBC

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