蒙特利尔人工智能公司拿到$1.35亿投资

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加拿大蒙特利尔市的人工智能公司 Element AI 刚筹集到1.35亿加元的投资，投资方包括科技业的巨头，如微软、英特尔和 Nvidia 等。

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加拿大广播公司报道说，Element AI于去年10月成立，是加拿大在人工智能研究领域最有希望的公司之一， 现有员工100多人，在蒙特利尔的总部工作，其中很多员工曾经在亚马逊、Ube r和 Google工作。

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该公司创始人之一Yoshua Bengio 是加拿大AI研究的先驱，他在接受加拿大广播公司的采访时表示，计划在明年1月前增聘250名新员工，并将在多伦多市和亚洲开始分部。

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在新增员工中，预计100人将扩大蒙特利尔总部的力量，另外100人在多伦多工作，另外50人将在亚洲的分部工作。

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Yoshua Bengio © Graham Hughes/The Canadian Press

（RCI with CBC）

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