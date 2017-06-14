加拿大今年龙虾价格居高不下

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5月底、6月初，正是吃龙虾的好季节，但今年的龙虾价格是近年来最高的。

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新斯科舍省西南部的渔民说，4月底的码头收购价曾一度高达 13加元/磅，在新不伦瑞克省东北部，4月底的码头收购价也在 7- 7.50加元/磅，到了5月下旬，价格有所回落，但仍高于往年的水平。

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加拿大的海产行业分析师约翰·萨克顿（John Sackton）表示，有两个因素导致今年龙虾价格上涨，一个是今年春季天气恶劣，一个是市场的需求高。

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© Reuters/Brian Snyder

萨克顿说，由于今年5月特别冷，而且风暴很多，渔民们减少了出海的次数。

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与此同时，食品业对龙虾的需求一直很高，因此推高了价格。

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约翰·萨克顿认为，由于一些新兴市场对龙虾的需求不断增加，加上加拿大和与欧洲之间的贸易协议，以后人们不大可能看到龙虾的价格降到2012年时那样的低价位。

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他说，只要需求高，龙虾的价格就不会低。

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（RCI，Radio Canada，CBC）

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