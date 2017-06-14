童年精神创伤：许多慢性病的源头，公众健康的最大挑战

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医院收治新患者，通常第一件事是询问病史：是否抽烟喝酒，动过什么手术，对何种药物过敏等等。但是加拿大和美国的一些医生认为，这份问卷的内容应该包括患者的童年经历。因为童年遭受的精神创伤不仅会影响影响患者成年后的心理，而且会提高许多疾病的发病率。

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成年人的许多心理疾病源自童年，这已经是常识。但是身体上的疾病和童年精神创伤的关系却不太为人所知。多伦多西奈山医院的精神科医生罗伯特.蒙德是《爱，恐惧与健康》一书的作者之一。他在接受CBC采访时介绍说，童年精神创伤对成年后的身体和心理都有影响，而且这两种影响可以发生在同一个人身上。实际上，绝大部分最常见的慢性病的患病风险和童年精神创伤的严重程度是成正比的。

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《加拿大医学协会杂志》几年前刊登的一份报告说，32%的加拿大人童年时代曾经遭受某种伤害。这个比例将近三分之一。

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脆弱的童年：创伤可以来自蓄意虐待，也可来自无意的命运

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蒙德医生说，严重影响健康的童年精神创伤，常见的有10到12种。他放在患者问卷里的问题包括：小时候是否挨打或遭其他形式的暴力对待？是否被用你觉得不合适或感到害怕的方式触摸？家里是否有人有精神问题或进监狱？是否幼年丧父或丧母？等等。

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后两个问题并不属于蓄意伤害，而是关于儿童的成长环境。蒙德医生说，人们总是喜欢把父母分出好坏，但事实上，儿童遭受的许多伤害并不是来自父母的狠毒。

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美国儿科医生娜丁.伯克-哈里斯说，童年精神创伤是公众健康的最大挑战。严重精神创伤会影响大脑发育，免疫系统，荷尔蒙水平甚至基因。非常严重的精神创伤会使患心脏病和肺癌的风险增至三倍，寿命减少二十年。

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伯克-哈里斯几年前在旧金山创办了一个少儿健康中心。此事被媒体报道后，她收到了来自各地的许多信和邮件。一位31岁的女士说，她幼时曾遭虐待，现在同时患有抑郁症和高血压，她的两个弟弟，一个已经发作过两次心脏病，另一个正在努力控制暴怒情绪。

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西奈山医院改变诊疗手段

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从医生的角度看，患者的童年经历也影响到他成年后和医疗系统的关系。西奈医疗系统的医疗策略负责人霍华德.欧文斯曾经多年统领多伦多西奈山医院的急诊服务。他说，每个医院的急诊室都有一批令医护人员头痛的老病号。他们三天两头去看急诊，态度却不合作，健康状况也没什么起色。另一种人正相反，他们对把自己的健康交给医生很是抵触，因此到他们终于出现时，通常已经忍受病痛很久了。

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过去几年来，西奈山医院采用蒙德等人的研究成果，增加了患者问卷的内容，改变了诊治病人的方式。急诊室医生和精神科医生合作，为患者制定长期治疗方案。欧文斯说，患者除了被问到童年经历，还会被问到现在的家庭关系，例如父母是否健在，和兄弟姐妹是否保持联系等等。

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（RCI with CBC）

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