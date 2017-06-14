“春天里的秋之梦”：加拿大魁省6位画家的首次中国之行

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“秋之梦国际绘画节” （Festival de Peinture Rêves d’Automne），是加拿大魁北克省每年秋季举办的一个活动，地点在风景如画的夏洛瓦（Charlevoix）地区。

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继去年秋天中国江苏省国画院的5位画家来魁北克参加了“秋之梦”画展之后，这个月，魁北克省的6位艺术家前往南京、上海，进行回访。

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© Sarah Wang

负责组织魁北克省画家回访的“中加艺术文化交流协会会长”王泳涛女士在接受我的电话采访时说，这6位魁北克人都是第一次去中国，他们的第一站是南京，在南京逗留一个星期后，目前在上海继续访问，将在本周晚些时候返回加拿大。

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惊讶无比

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王泳涛女士说，抵达中国后，这6位艺术家的第一反应是无比惊讶，难以置信，觉得自己好像在梦中一样，他们说分分秒秒无比激动，晚上睡不着觉，不是因为时差，而是因为太激动了。

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她接着说，6位魁北克人接触到完全不同的东方文化和东方生活，对中国的点点滴滴，中国的风景、风土人情、民居、建筑风格都表现出非常大的兴趣。

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玄武湖写生

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王泳涛说，他们去了南京博物院，参观了金陵美术馆，既看了中国的传统文物，又看了中国最现代的展览，同时还在南京玄武湖等地方进行了大量写生。

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魁北克的艺术家们对魁中艺术的差异，对中国画的细节之丰富，层次之多，底蕴之深，感触很大，其中一位艺术家干脆表示，相比之下，魁北克的艺术真是太简单直接了。

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今年的“秋之梦”

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今年的“秋之梦”国际绘画节将在 9月22日 – 10月1日举行，王泳涛女士说，在这次中国之行中，魁北克省的画家们有了很多新的创意，他们肯定会把此行中获得的灵感展现到今年的“秋之梦”绘画节中。

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（赵黎采访制作）

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