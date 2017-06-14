Photo Credit: Jacques Poitras/CBC

现代艺术加上热带风情：古巴裔画家笔下的加拿大总理们

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 14 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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特鲁多长了一头火红的头发，前总理哈珀不仅穿着玫红西装，还少见地咧着嘴笑……这是目前正在新不伦瑞克省督府展出的二十三幅总理肖像中的两幅。刚刚去一睹为快的CBC记者Jacques Poitras的感想是，加拿大的总理们从来没有如此色彩斑斓过。

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加拿大唯一一位女总理金.坎贝尔。(Jacques Poitras/CBC)

为加拿大历届总理画像的想法来自一位爱好艺术的安大略省医生比尔.本森。他的老家在新不伦瑞克省，过去曾把自己收藏的一些艺术品和古董捐给该省。他有一次从一项民调得知，现在的加拿大高中生不熟悉加拿大历届总理，能被他们叫出名字的只有几个人。

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前总理克拉克被画了一头桔黄色头发，配上鲜艳的紫色西装。(Jacques Poitras/CBC)

本森对这个民调结果很失望。恰逢今年是加拿大建国150周年，他因此委托安省汉密尔顿的古巴裔画家胡里奥.费雷为建国以来的每一位加拿大总理创作一幅肖像，赶在7月1日国庆节以前完成，并在新不伦瑞克省首府弗雷德里克顿市的省督府展出。

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1878-1891年的加拿大总理约翰.麦克唐纳。(Jacques Poitras/CBC)

44岁的费雷是古巴移民，在他的画作中能看到故乡的热带风情和现代艺术的影响。这23幅加拿大总理肖像将在弗雷德里克顿展览到今年9月份，然后可能在加拿大其他城市展出。

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（RCI with CBC）

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