蒙特利尔动车项目：加拿大政府出资12亿8300万加元

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加拿大广播公司法语部Radio-Canada报道说，加拿大联邦政府同意为魁省蒙特利尔市的电动列车项目拨款12亿8300万加元。这个项目的预估总造价为59亿加元。魁省储蓄投资银行（CDPQ）投入30亿，魁省政府拨款12亿8千万并请求联邦政府拨出相等数额。

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根据加拿大联邦政府的财政预算报告，联邦基建投资项目的第二阶段将在全国各地投资200亿加元。为蒙特利尔动车项目拨出的资金就是来自该项目。

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据信特鲁多星期四（6月15日）将在蒙特利尔召开新闻发布会，在魁北克省长库亚尔和蒙特利尔市长科戴尔的陪同下亲自宣布这一计划。

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蒙特利尔动车线路建成后将连接蒙特利尔岛南北两岸，途经拉瓦尔市和蒙特利尔国际机场，总长67公里。

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（ Texte：Sébastien Bovet, Philippe-Vincent Foisy et Raphaël Bouvier-Auclair）

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