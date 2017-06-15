Photo Credit: PC / Ryan Remiorz

加拿大最大的百货公司西尔斯经营前景堪忧

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 15 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

这个星期，加拿大西尔斯百货公司向投资者发出警告说，该公司目前面临严重困难，如果不进行重组或寻求新买家，很难说还能维持多长时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这让很多加拿大老年顾客感到惊讶，因为他们曾经见证西尔斯加拿大曾经的辉煌。这家百货公司1952年由美国的Sears Roebuck公司和多伦多罗伯特·辛普森公司合伙创立，1953年在安大略省斯特拉特福德开设了第一家辛普森·西尔斯百货商店。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© CP Photo/John Minchillo

但零售业的专家们对此并不感到惊讶，因为他们知道西尔斯遇到的麻烦已经有很多年，甚至在网络购物兴起前就出现了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

零售业专家莫林·阿特金森（Maureen Atkinson）说：“本来该公司推出的让顾客按产品目录邮购和实体店购物相结合的模式是成功的。但自1994年沃尔玛进入加拿大之后， 把百货公司的低端业务都抢走了。西尔斯加拿大公司，以及老的竞争对手哈德森湾公司通过向中高端价格的产业模式转变作出回应。但随着时间的推移，这部分业务又被中高端专门店“抢走”了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿特金森认为，加拿大西尔斯错过了建立有效的在线业务的机会，在与电子商务对手的竞争中失去了产品选择方面的传统优势。这使公司的销售业绩比高峰时缩减了六到七成。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，西尔斯公司自2011年以来，不断的变换高层领导人，执行长每两年就换一次，这又使公司的经营战略失去了连贯性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2013年底，西尔斯加拿大宣布关闭五个主要门店，其中包括位于多伦多市内伊顿中心的店面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

马克·科恩（Mark Cohen）曾在2001年至2004年担任西尔斯加拿大的首席执行官。他在星期二接受CBC新闻网财经节目主持人采访时也批评了美国主要投资人对待西尔斯加拿大的做法。主要股东在公司遇到困难， 需要资金转型时，没有给予支持，而是收回资金，迫使公司出售生意给股东分红。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当被问及他对西尔斯加拿大未来的看法时，科恩显得很悲观。他说：“除非有一个具有非凡才能的人出现帮助扭转公司的命运，但这种可能性并不大。而公司失去的有经验员工和忠实客户，是很难再找回来的”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 因特网经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
国际奶酪成加拿大与欧盟自由贸易的障碍社会法官判婚约取消后新娘可以保留钻戒因特网、经济加拿大最大的百货公司西尔斯经营前景堪忧社会90岁老人被撂在卡尔加里国际机场经济供大于求让油价跌到半年最低位社会蒙特利尔动车项目：加拿大政府出资12亿8300万加元艺术与娱乐现代艺术加上热带风情：古巴裔画家笔下的加拿大总理们健康童年精神创伤：许多慢性病的源头，公众健康的最大挑战艺术与娱乐“春天里的秋之梦”：加拿大魁省6位画家的首次中国之行科技蒙特利尔人工智能公司拿到$1.35亿投资

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志