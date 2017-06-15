加拿大最大的百货公司西尔斯经营前景堪忧

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这个星期，加拿大西尔斯百货公司向投资者发出警告说，该公司目前面临严重困难，如果不进行重组或寻求新买家，很难说还能维持多长时间。

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这让很多加拿大老年顾客感到惊讶，因为他们曾经见证西尔斯加拿大曾经的辉煌。这家百货公司1952年由美国的Sears Roebuck公司和多伦多罗伯特·辛普森公司合伙创立，1953年在安大略省斯特拉特福德开设了第一家辛普森·西尔斯百货商店。

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© CP Photo / John Minchillo

但零售业的专家们对此并不感到惊讶，因为他们知道西尔斯遇到的麻烦已经有很多年，甚至在网络购物兴起前就出现了。

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零售业专家莫林·阿特金森（Maureen Atkinson）说：“本来该公司推出的让顾客按产品目录邮购和实体店购物相结合的模式是成功的。但自1994年沃尔玛进入加拿大之后， 把百货公司的低端业务都抢走了。西尔斯加拿大公司，以及老的竞争对手哈德森湾公司通过向中高端价格的产业模式转变作出回应。但随着时间的推移，这部分业务又被中高端专门店“抢走”了。

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阿特金森认为，加拿大西尔斯错过了建立有效的在线业务的机会，在与电子商务对手的竞争中失去了产品选择方面的传统优势。这使公司的销售业绩比高峰时缩减了六到七成。

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与此同时，西尔斯公司自2011年以来，不断的变换高层领导人，执行长每两年就换一次，这又使公司的经营战略失去了连贯性。

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2013年底，西尔斯加拿大宣布关闭五个主要门店，其中包括位于多伦多市内伊顿中心的店面。

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马克·科恩（Mark Cohen）曾在2001年至2004年担任西尔斯加拿大的首席执行官。他在星期二接受CBC新闻网财经节目主持人采访时也批评了美国主要投资人对待西尔斯加拿大的做法。主要股东在公司遇到困难， 需要资金转型时，没有给予支持，而是收回资金，迫使公司出售生意给股东分红。

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当被问及他对西尔斯加拿大未来的看法时，科恩显得很悲观。他说：“除非有一个具有非凡才能的人出现帮助扭转公司的命运，但这种可能性并不大。而公司失去的有经验员工和忠实客户，是很难再找回来的”。

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