奶酪成加拿大与欧盟自由贸易的障碍

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加拿大期望在7月1日开始实行与欧盟签订的自由贸易协议，但在最后一刻出现了一个拦路虎，使得加拿大与欧盟的自由贸易协议何时能够开始实施被画上了问号。

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这个拦路虎就是奶酪

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据加拿大广播公司记者 麦克格里格Janyce McGregor的报道，根据加拿大与欧盟达成的自由贸易协议，加拿大每年需要增加进口1万8千吨欧盟国家的奶酪。

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但欧盟一位因为未经授权对媒体讲话而不愿透露姓名的高级官员告诉加拿大广播公司记者说，加拿大虽然同意增加进口1万8千吨欧盟国家的奶酪，但在定额分配问题上却在搞猫腻，不是把这1万8千吨的欧盟奶酪进口配额给零售商，而是要把这些进口配额中的至少60%给加拿大的奶酪制造商。

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欧盟担心的是，拿着这1万多吨欧盟奶酪进口配额的加拿大奶酪制造商会采取弃之不用的办法让大量欧盟奶酪进不了加拿大市场。

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虽然欧盟与加拿大达成的自由贸易协议有仲裁机制，但欧盟不喜欢事后打官司、而希望在一开始就把事情谈清楚，为此不惜推迟实行与加拿大的自由贸易协议。

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加拿大很期望能够开始与欧盟的自由贸易 © Francois Lenoir/Reuters

制造商与零售商利益不同

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加拿大国内的奶酪制造商和零售商一直在等待联邦政府外贸部明确这1万8千吨新增的欧盟奶酪进口配额如何分配。

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加拿大的奶酪制造商认为自己应该分得这些奶酪配额的大头，否则无法抵消增加进口欧盟奶酪会给加拿大奶酪制造商带来的利润损失。而加拿大的奶酪零售商则认为，把欧盟奶酪的进口配额直接交给零售商才能够让加拿大消费者受益于更多的奶酪品种选择和更低的奶酪零售价格。

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自由党联邦政府总理特鲁多在回答加拿大广播公司记者关于欧盟奶酪的进口问题时表示，他会在与欧盟打交道时坚定维护加拿大的利益。

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RCI with CBC

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