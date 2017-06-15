90岁老人被撂在卡尔加里国际机场

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民航公司在卡尔加里国际机场摆乌龙，让90岁坐轮椅的老人两次在转机时被遗忘在飞机场。

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据加拿大广播公司记者Brady Strachan和 Mike Laanela的报道，玛丽.艾伦.法利斯Mary Ellen Fallis上个周末乘飞机从不列颠哥伦比亚省的Kelowna市前往美国德克萨斯，她是在看望了自己的孙子和家人之后返回德克萨斯自己的家。她先乘坐加拿大航空公司的飞机，然后在卡尔加里转乘美国联合航空公司的飞机。

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Mary Ellen Fallis与重孙女在 Kelowna的合影 © Landon Bradshaw

加航的工作人员把玛丽扶上轮椅送到卡尔加里机场的中转点后让她在那里等待美联航的工作人员，但左等右等美联航的工作人员没有出现。

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玛丽最后总算挥手叫住了一位西捷航空公司的工作人员请求帮助，该西捷航空的工作人员查询后告诉玛丽她的美联航航班已经起飞了。

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经过联系后美联航把玛丽安排在下一班飞往休斯敦的航班上，一位加航工作人员把坐轮椅的玛丽推到登机口。

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但一波三折，美联航飞往休斯敦的那个航班临时改变登机口，玛丽又被遗忘没有人管。玛丽只好自己求人帮助，才没有再次错过航班。

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加航和美联航事后都表示会加强合作改善对需要帮助的乘客的转机交接程序。

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玛丽最后总算安全回到了自己在休斯敦的家。她表示以后再也不会乘美联航的飞机，下次来加拿大探亲时也不会选择在卡尔加里国际机场转机的航班。

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美联航和加航最近都被连续曝光恶劣对待乘客的事件。

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