世界市场石油价格的下跌让加拿大石油业担心

世界市场石油价格的下跌让加拿大石油业担心
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供大于求让油价跌到半年最低位

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 15 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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据加拿大新闻社的报道，星期三世界市场7月份的石油期货价格下跌到每桶44.73美元，这是6个月以来的最低位。

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原油价格的下跌连带加拿大多伦多股票市场也猛跌了210点；加拿大主要的石油和天然气公司如Encana, Canadian Natural Resources 和 Suncor的股价都是跌声一片。

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电动汽车已经开始进入寻常百姓家
电动汽车已经开始进入寻常百姓家 © Paul Chiasson/Canadian Press

美国政府能源部门的统计数字显示美国的汽油库存在增加。

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国际能源署也警告说，石油输出国组织成员国削减石油日产量以稳定世界市场石油价格的努力可能会落空，因为美国这样的非欧佩克成员国在增加石油产出。

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国际能源署的预测是，今年非石油输出国组织成员国的石油日产量会增加70万桶，2018年会增加150万桶；结果是世界石油供给继续高出世界石油需求。

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专家们的预期是加拿大的石油产量在今后几年也会稳步增加。

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电动汽车市场的快速发展会成为减少世界石油需求的一个主要因素。

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