加拿大广播电讯委员会要求取消手机解锁费，所有移动设备免费解锁

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根据加拿大广播电讯委员会（CRTC）星期四公布的一项规定，加拿大人从12月1日起不用再支付手机解锁费了。这项规定要求所有手机供应商出售的手机都应是免费解锁的。同时也必须为购买所有移动设备的消费者提供免费解锁服务。

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按照以前和现在的情况，一些电信公司在订购手机时会要求手机制造商安装一个符合该公司服务模式的程序，这样在客户变换提供商时，他们将收取解锁费用，通常为50加元。

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多伦多一家通讯技术网站的专家罗斯·巴哈尔（Rose Behar）说：“锁定手机的目的是绑定消费者，他们会受到服务商的束缚，因为他们如果要更换手机公司就要付额外的费用。现在，手机用户如果觉得目前使用的手机运营商服务套餐不理想，就可以跳到另一个公司，不用再考虑解锁费用的问题，将有更大的灵活性，有利于促进手机市场的竞争”。

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实际上，许多消费者早就对解锁收费有怨言，有人甚至被称之为“赎金”。因此在今年初CRTC评估无线通讯市场，并邀请公众发表看法时，许多人借机提出了解锁费问题。

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三月份，CRTC一份报告称，去年，加拿大电信公司总共收取了3770万加元解锁手机费，与2014年相比，收入增长了75％。

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在二月的CRTC听证会上，贝尔电讯公司、罗杰斯公司和研科电话公司都为收取解锁费用做了辩护。他们说如果取消这项费用，那本来是少数人应交的费用就要分摊到所有客户身上。

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这位名叫 Rosemary Pick的家长收到 $1,700加元的手机账单， 是他儿子超流量的费用 © CBC

CRTC早就注意到加拿大手机月费在经合组织各国中属于最高的之一， 也一直在采取措施， 例如规定了家庭成员共享手机流量的额度只有付款人才能决定上限， 如果账户所有者决定每月不超过50元， 那其它家庭成员必须遵守。电信商也要确保不会超过这个额度。

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为了帮助客户避免收到天价帐单，CRTC还规定电信提供商必须将每月个人国际漫游费控制在100加元， 流量费用限制在50加元，除非账户付款人同意支付更多费用。

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