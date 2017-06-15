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中美是否必有一战？哈佛政治学者谈中美之间的“修昔底德陷阱”

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 15 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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古希腊历史学家修昔底德在分析伯罗奔尼撒战争时说，雅典的崛起和斯巴达对这种崛起的恐惧使这场战争不可避免。这就是后人所称的“修昔底德陷阱”。哈佛大学的著名国际政治学者格雷厄姆.阿利森进一步解释说，当一个新兴的强国可能取代一个既有的强国时，十之八九会发生战争。

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他五月底刚刚出版新著《命定之战：美国和中国能避开修昔底德陷阱吗？》。他说，过去五百年中发生过16次新兴大国威胁既有大国地位的事例，其中12次引起了战争。

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他本星期接受了CBC广播节目The Current的采访，谈中美之间的博弈以及最有可能引发战争的区域和导火索。阿利森是哈佛大学贝尔福科学与国际事务研究中心主任，曾经在里根政府中担任国防部特别顾问，在克林顿政府中担任国防政策计划部助理部长。

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中国完全符合修昔底德对“崛起大国”的定义

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阿利森说，抛开民主政体这一点不论，中国现在的地位和两千五百年前的雅典城邦非常相似。而修昔底德提到的开战三大动力，利益，恐惧和荣誉（即自豪感和对尊重的要求），中美双方也都具备。美国总统特朗普的竞选口号是“Make America great again”。而中国国家主席习近平上台后提出的“实现中华民族伟大复兴的中国梦”，直接就被阿利森翻成“Make China great again”。

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新老强国互为最大敌人，因此互相猜忌，信任度几乎为零。一方做出任何一个举动，不管是为了帮忙还是为了自卫，另一方都会看成是对自己的威胁。在这种情况下，一点外力推动，一个无关紧要的事故，就可能演变成一场大战。

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未来几年中美是战是和，就掌握在他们两人的手上。( JIM WATSON/AFP/Getty Images)

南中国海很容易发生擦枪走火

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阿利森说，他在美国政府任职期间多次参加过五角大楼的美中开战虚拟演习。这些演习很像电子游戏，一方代表中国，另一方代表美国。阿利森以南海演习举例说，美方军舰不小心撞沉了一艘中国军舰，中方认为它是故意挑衅，因此以牙还牙，也去击沉一艘美方的军舰。如此你来我往几个回合，很快就会上升到发射导弹和网络攻击。这些演习让阿利森明白，即使谁都不想陷入互相厮杀的局面，打起来要比你想象的容易得多。

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今后一两年内朝鲜是中美之间最危险的火药桶

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阿利森说，中国作为新兴大国，希望美国退出亚洲。但是美国在亚太地区已经当了70年老大，对日本、韩国等多个亚洲国家有防卫承诺。“我们不会离开的。”美国尤其对自己救下来并培植起民主体制的韩国感到自豪。

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朝鲜明年要试射洲际弹道导弹。如果试射成功，其核弹头就可以打到洛杉矶和温哥华等北美大陆西海岸的城市。但是特朗普已经说了，他不会让这种事情发生的。上一次叙利亚使用生化武器攻击平民，他二话不说就下令发射50枚巡航导弹。他也会用同样的方式对待朝鲜。而这将意味着第二次朝鲜战争，朝鲜半岛可能再一次成为中美军人厮杀的战场。

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具备所有战争要素并不意味着一定要开战

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阿利森认为修昔底德所说的新老强权战争“不可避免”稍微有点夸大。过去发生的16次新老强权对峙，不是还有4次没打起来吗？阿利森认为，如果我们学会从历史中吸取教训的话，就不一定非要犯前人犯过的错误。

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但他对此不太乐观。他想象如果修昔底德从天上往下看的话，可能会看到两列火车快要相撞了，想给我们提个醒。他认为，中国人很重视以史为鉴，反倒是现在的白宫主人特朗普，出了名的爱冲动。如果有事发生，他也许立刻发一条推特，但也可能立刻发一道命令。

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（RCI with CBC）

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