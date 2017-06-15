在华盛顿殴打土耳其示威者的两名加拿大人被美国警方通缉

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上个月土耳其总统埃尔多安访问美国时，一些在土耳其大使官邸门外举行抗议的示威者遭到殴打。有两名加拿大公民因此受到华盛顿警方通缉。另外受到通缉的还有9名土耳其保安，3名土耳其警察和2名美国公民。

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CBC 记者Evan Dyer报道说，受到通缉的两个加拿大公民，马穆特.萨米.艾里亚蒂和阿麦特.德雷齐也是土耳其裔。他们面临重罪攻击造成严重人身伤害的罪名。德雷齐的脸书显示他在多伦多开了一家电器商店。两人在2014年的土耳其大选中都去多伦多的该国领事馆投了票，这显示他们拥有双国籍。

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视频显示陪同埃尔多安的保安和几名支持者殴打示威者，一个保安用穿着皮鞋的脚踢一个倒在地上的老人的脸部。有9名示威者被打伤，其中一人是女性。警察在这种场合的任务通常是保护来访政要不受示威者攻击，而不是保护示威者，因此显得措手不及。

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华盛顿市长和警察局长都就此事发表声明，称之为对和平示威者的暴力袭击。埃尔多安对通缉令回应说，他带保安去美国就是为了保护他。

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已经回国的土耳其保安不可能被遣送到美国受审。但是两名加拿大公民就不见得能享受这样的保护。如果被定罪，两人可能分别被判10年和3年的刑期。

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（RCI with CBC）

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