加拿大将迎来一位美国女大使

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国总统特朗普宣布将任命凯莉.克拉夫特（Kelly Craft）为新任美国驻加拿大大使。据Radio-Canada和CP等媒体报道，克拉夫特来自肯塔基州，丈夫是煤炭业亿万富翁。她本人是共和党的经费筹集人，曾为共和党参议院领袖米奇.迈克奈尔筹款多年，在白宫和参议院多有人脉，是特朗普的坚定支持者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

克拉夫特并不是毫无外交经验。2007年，她被小布什任命为美国驻联合国代表。特朗普早已表示要重谈北美自由贸易协定，这将是她任期内的重要任务之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普在宣誓就职前就已经要求由前任总统奥巴马任命的所有大使离职。因此美国自今年1月份起就没有驻加拿大大使。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada