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加拿大的投资者们希望把钱投入注重男女平等的公司

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 16 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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公司企业中的男女平等，正在成为加拿大社会越来越关注的问题，无论是商界的分析师们，还是加拿大的投资者们，大家的观点都在走向这个趋势。

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加拿大广播公司的 Jacqueline Hansen  报道说，Ian de Verteuil 是加拿大帝国商业银行CIBC的股票策略师，他表示，董事会中有女性，可以更好地了解客户，可以给公司带来不同的领导风格和意见，并可以给公司带来更出色的业绩。

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投资者们似乎也持有同样观点，希望看到公司企业中两性平等。

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根据“负责投资协会” （Responsible Investment Association ）最近进行的一个网上调查，在加拿大的投资者中，92% 认为男女应该同工同酬。

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与此同时，55%的受访者表示，如果一家公司不是男女同工同酬，他们宁愿把自己的股份转移到注重男女平等的公司。

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“负责投资协会”的首席运营官 Dustyn Lanz 表示，这是加拿大社会的一个新趋势，但是，加拿大的大多数公司都不公布对男女工资的统计数据，所以很难了解这方面的情况。

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另外一个旨在于推动工作男女平等的机构 – Catalyst Canada 也表示，男女薪酬数据上的“黑洞”使这个问题更难得到解决，透明度和数据是解决男女工资差距的关键。

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OSC 希望董事会增加女性

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安大略省证监会 （The Ontario Securities Commission ）一直在敦促各个公司采取董事会成员和行政高管职位男女平等的的政策。

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安省证监会的财务总监 Huston Loke 表示，对于我们这个机构来说，男女平等是一个优先事项，我们希望在这个方面推进，而且这不仅仅是监管者的问题，所有的机构组织都应该在这个问题上向前发展。

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有女董事的公司表现更出色

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帝国商业银行 CIBC的股票策略师 Ian de Verteuil 发布了一个题为“苛刻的真相”的报告，报告发现，董事会全部是男性的公司，在股市的表现往往低于董事会中有女性的公司。

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根据上述研究，从2009年到2016年，在多伦多证券交易所上市的公司，董事会中包括一名或多名妇女，公司的平均年利润为11.1%，而没有女董事的公司，平均年利润为 7.4%。

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报告说，当然，一个公司股票的表现，还有其他许多变数，但很显然的一件事是，看起来，董事会中有妇女，公司的业绩和股票表现要更好一些。

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加拿大很落后

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尽管明明知道让妇女进入董事会对公司有好处，但还是有不少加拿大公司不太愿意这样做。

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根据统计，2016年，在多伦多上市的公司中，妇女只占董事会成员的19%，尽管这已经远远高于2010年的 9%，但仍然落后于美国，在美国的上市公司中，女董事占到董事会成员的 22%。

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另外，在多伦多证券交易所上市的公司中，有 10% 的公司，董事会中完全没有女性。

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（RCI with Jacqueline Hansen/CBC）

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