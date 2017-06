土著人妇女失踪被杀调查委员会问题多多

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大自由党政府上台后成立的失踪和被谋杀土著人女性全国调查委员会National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (MMIWG)又有一位高级成员辞职,这已经是第四位辞职的MMIWG调查委员会官员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

MMIWG运营总监库尔西辞职 © Facebook

4人辞职

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司记者安吉拉.斯特瑞特Angela Sterritt的报道,这第四位从失踪和被谋杀土著人女性全国调查委员会辞职的官员是香黛尔.库尔西Chantale Courcy ,是该委员会的运营总监。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大梅蒂斯妇女组织主席Melanie Omeniho © Submitted photo

虽然失踪和被谋杀土著人女性全国调查委员会给出的库尔西辞职的理由是她本来就是联邦政府的雇员、现在又接受了新的任命和提职,所以离开了委员会运营总监的职务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在库尔西辞职前几天,另一位失踪和被谋杀土著人女性全国调查委员会的高级成员,委员会的土著人社团关系主任坦雅.卡普Tanya Kappo已经辞职,她的名字本星期早些时候被从委员会的网页上拿掉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Idle No More领袖之一

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡普是加拿大土著人维权运动Idle No More最早的组织者之一,在加拿大土著人社团享有较高的声誉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大土著人女性维权组织之一的梅蒂斯妇女组织主席梅兰妮.奥莫妮霍Melanie Omeniho认为,失踪和被谋杀土著人女性全国调查委员会目前面临严重的缺乏信任度的问题,一个又一个委员会中高层人员辞职实在是让人担心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

红色警号

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

奥莫妮霍指出,到目前为止失踪和被谋杀土著人女性全国调查委员会几乎是一事无成,又失去了这么多重要干部,这确实是个红色警号。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府土著人事务部长Carolyn Bennett © CBC

加拿大联邦政府土著人事务部长卡罗琳.贝奈特Carolyn Bennett星期四努力淡化卡普等人辞职的负面影响,她一方面感谢卡普对失踪和被谋杀土著人女性全国调查委员会的工作所作出的贡献,一方面强调每个人都有权根据自己的家庭情况和职业志向来选择自己今后的工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

贝奈特表示希望失踪和被谋杀土著人女性全国调查委员会的工作人员团结一致做好工作,对土著人和加拿大全国交出一份令人满意的答卷。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载,需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada