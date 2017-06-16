邮局：送货慢是因为太多网购品来自中国

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许多从中国网购物品的加拿大人发现，加拿大邮局给他们送货所需要的时间越来越长，有时甚至需要等待半年的时间。

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边检局用X光扫描机检查邮件是否藏有毒品 © CBC

据加拿大广播公司记者Belle Puri的报道，加拿大邮局对这一问题提供的解释是，加拿大边检局CBSA对来自中国等国家的邮件加强了安全检查和税务稽查；在加拿大边检局驻加拿大邮局在温哥华、多伦多和蒙特利尔邮件收发总站的工作人员完成检查工作放行邮件之前，加拿大邮局不能对邮件进行分发处理。

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来自中国的邮件往往出现地址填写错误 © Jon Hamilton/Canada Post

第二是大部分来自中国的邮件尺寸很小，加拿大邮局无法用现有的自动系统按照邮递地址进行归类分拣，而必须用人工处理；再加上中国网购公司雇员在填写加拿大地址时由于语言问题而经常出错，特别是邮政编码出错甚至是干脆没填写，地址出问题自然就难以投送。

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加拿大邮局发言人Jon Hamilton对网购物品递送慢提供的另一个解释是，许多情况下从中国网购的商品不收取运费，所以采用的是最便宜的、不保证递送时间的运送方式。

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Jon Hamilton说，过去5年加拿大邮局的包裹递送量增加了5亿加元，每年都是两位数的增长率。

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RCI with CBC

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