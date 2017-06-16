加拿大手机服务：你进一步人家进两步

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负责管理加拿大手机电讯市场的加拿大广播电视和电讯委员会CRTC星期四宣布取消手机解锁费，为加拿大的手机用户每年节省了几千万加元的费用。

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但同一天，欧盟手机用户得到的好处更大。

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加拿大手机用户听到欧盟取消手机漫游费欲哭无泪 © Virginia Mayo/Associated Press

据加拿大广播公司报道，从6月15日星期四开始，欧盟在28个成员国范围内取消手机漫游费用。不管你是荷兰手机用户在意大利打电话，还是德国用户在法国使用自己的手机，他们就像在自己的家里打电话、上网一样不用交付任何附加的费用。

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不但欧盟国家消费者对此乐得合不拢嘴，欧盟领导人也把这当作欧盟是一个真正的大家庭、是一个真正的联合体的例证。

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与欧洲大陆隔海相望的加拿大手机用户们听到这个消息却是欲哭无泪，他们等了这么多年只等到了一个取消手机解锁费的决定；不要说国际旅游时要支付天价的漫游费、就是在加拿大各个城市之间旅行都要支付手机漫游费。

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