继蒙特利尔之后，特鲁多宣布拨款10亿支持渥太华轻轨二期

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星期五（6月16日）上午，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）宣布为渥太华市的轻铁二期项目提供超过10亿加元的资金。

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特鲁多与渥太华市长吉姆·沃森（Jim Watson）在一个联合新闻发布会上宣布了这一消息。

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今年早些时候，渥太华市议会决定启动轻轨二期，这个项目总耗资36亿加元，将把一期的线路延长38公里，并添加23个车站。

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渥太华市的轻轨二期预计在2018年开始，2023年完工。

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本周四，特鲁多还宣布联邦政府将对蒙特利尔市的电动轻轨项目拨款 13亿加元。

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蒙特利尔的轻轨项目全长67公里，共27个车站，与蒙特利尔的现有地铁系统相接。

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© Caisse de dépôt et placement du Québec

（RCI with CBC）

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