里贾纳75岁老妪一鸣惊人，破五项田径世界纪录

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75岁的卡罗尔·拉菲特-博伊德（Carol LaFayette-Boyd）在萨斯喀彻温省最近举行的一次老年人远动会上，打破了五项同龄人的世界田径纪录。

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卡罗尔来自里贾纳市，从50岁开始田径训练，这次打破同龄人的五项世界纪录分别是跳远（3.85米）、跳高（1.23米）、100米跑（15.15秒）、200米跑（32.83秒）和三级跳远（8.19米）。

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© CBC / Carol LaFayette-Boyd

卡罗尔能取得这样的成绩并不容易。她将田径训练当成了生命中最重要的事情，为此花费了大量的时间和精力。卡罗尔在高中生时就接触到田径教练，了解到加拿大那些田径运动明星，也耳闻过加拿大的老年人体育比赛。她说，从那时起，就与田径运动难舍难分了。

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而真正开始正规训练时，她已经50岁了。她说：“我一直参加社区的体育活动，我喜欢和世界各地来的人相识相会”。

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她将参加体育训练描述为爱的体力付出，为了提升成绩并保持住，她每周参加三次田径俱乐部的训练，此外还要骑自行车、锻炼身体、做伸展运动。

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对于这次取得如此好的成绩，她显得很淡定，说：“成绩记录不是最重要的，重要的是要玩得开心”。同时她也知道有人似乎比她还兴奋。 “我的孙子女们把这件事发到网络上，与全世界分享。12岁的孙女告诉我有人把我称为”先生“，因为我的头发很短，她也将错就错在回帖中说”没人能胜过我的祖父”。

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卡罗尔也给其他希望积极参与体育活动的老年人一个简单的建议：就是要找到你喜欢的项目。

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