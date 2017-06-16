Photo Credit: CBC News

下车伊始就中枪：加拿大驻拉脱维亚军人受到亲俄网站诋毁

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 16 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

第一批前往拉脱维亚执行北约任务的加拿大军人刚刚放下行李，就成了一些亲俄网站诋毁的目标。但是一位专门研究俄国宣传手法的拉脱维亚专家伊马斯.勒金斯见怪不怪地说，北约军队只要踏进这个地区就会被亲俄网站盯上：例如驻立陶宛的德国军人，驻爱沙尼亚的英国军人和驻波兰的美国军人。现在轮到加拿大军人了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第一批加拿大军人到达拉脱维亚。(Ints Kalnins/Reuters)

随军采访的CBC记者Chris Brown报道说，这些网站发布的消息和文章有时是纯粹的谣言，例如宣称北约军人会荷枪实弹在拉脱维亚首都里加市区各处游走，意在引起民众恐慌不安。有时是“借力打力”，例如翻译CBC记者此前走访里加民众的报道，得出大部分拉脱维亚人反对北约驻军的结论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

或者就是嘲笑，说拉脱维亚来了一个“同性恋战斗群”，并说整个波罗的海地区的北约驻军只有美国的还能算是军队，包括加拿大在内的其他国家的军队“完全是个笑话”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这家网站说，看，北约军人会这样出现在里加市街道上。(CBC News)

波罗的海媒体研究中心的丽塔.鲁达萨说，另一种方法是找出一件事，然后加以放大。例如，一家网站登出了前加拿大空军将领罗塞尔.威廉姆斯的照片，以证明加拿大军队里都是些同性恋，根本不能指望他们提供保护。威廉姆斯曾数次潜入民宅偷窃女性内衣，最终发展到性侵杀人。他在2010年被判处终身监禁，目前正在服刑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

拉脱维亚有三分之一人口会说俄语。当地人看俄国电视台如同加拿大人看美国电视台一样方便和普遍。几个亲俄网站每天都会发布关于北约军队的负面消息。鲁达萨说，这不是几个博客写手或网络怪兽的自娱自乐，这是经过精心策划的宣传战，而且是相当成功的宣传战。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

拉脱维亚媒体专家鲁达萨：俄国的宣传战相当成功。（CBC News）

拉脱维亚外长林克维奇斯今年三月份访问加拿大时已经提醒说，加拿大军人一到拉脱维亚，两个国家就要准备好应对来自俄国的诋毁和假新闻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大军队确实出过一个百年不遇的易装癖杀人犯，但是这能证明被派往拉脱维亚的450名加拿大军人的品德或能力有亏吗？负责率领加拿大驻拉脱维亚军人的乔什.麦哲上校说，威廉姆斯犯下的罪行令人发指，但他不是加拿大军队的代表。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大军队指挥官乔什.麦哲上校（CBC News）

麦哲上校还说，他早已料到威廉姆斯罪案会被挖出来抹黑加拿大军人。但是他们不可能每一次出现这种文章都出来辩解，也不能阻止人家上网发文章。只能是在时机合适时采取行动为自己正名。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专门研究俄国宣传战的鲁达萨说，这些文章确实能够削弱民众对北约的支持和对民主体制及欧洲价值观的信任，并“削弱我们的社会抵抗威胁的能力”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

仗打不起来就是胜利：加拿大军人到达拉脱维亚

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欧洲需要加拿大：加拿大增加军费，北约秘书长喜上眉梢

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

拉脱维亚外长访问加拿大

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 国际

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
环境泄漏90升柴油被罚250万加元：加拿大国铁2015年污染河流案判决政治加拿大安全部门：2019年联邦大选可能会受到黑客干扰国际下车伊始就中枪：加拿大驻拉脱维亚军人受到亲俄网站诋毁经济加拿大的投资者们希望把钱投入注重男女平等的公司加拿大原住民土著人妇女失踪被杀调查委员会问题多多人物、体育、健康、社会里贾纳75岁老妪一鸣惊人，破五项田径世界纪录经济继蒙特利尔之后，特鲁多宣布拨款10亿支持渥太华轻轨二期国际邮局：送货慢是因为太多网购品来自中国经济加拿大手机服务：你进一步人家进两步国际凯莉.克拉夫特将被任命为美国驻加拿大大使

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志