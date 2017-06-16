下车伊始就中枪：加拿大驻拉脱维亚军人受到亲俄网站诋毁

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第一批前往拉脱维亚执行北约任务的加拿大军人刚刚放下行李，就成了一些亲俄网站诋毁的目标。但是一位专门研究俄国宣传手法的拉脱维亚专家伊马斯.勒金斯见怪不怪地说，北约军队只要踏进这个地区就会被亲俄网站盯上：例如驻立陶宛的德国军人，驻爱沙尼亚的英国军人和驻波兰的美国军人。现在轮到加拿大军人了。

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随军采访的CBC记者Chris Brown报道说，这些网站发布的消息和文章有时是纯粹的谣言，例如宣称北约军人会荷枪实弹在拉脱维亚首都里加市区各处游走，意在引起民众恐慌不安。有时是“借力打力”，例如翻译CBC记者此前走访里加民众的报道，得出大部分拉脱维亚人反对北约驻军的结论。

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或者就是嘲笑，说拉脱维亚来了一个“同性恋战斗群”，并说整个波罗的海地区的北约驻军只有美国的还能算是军队，包括加拿大在内的其他国家的军队“完全是个笑话”。

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波罗的海媒体研究中心的丽塔.鲁达萨说，另一种方法是找出一件事，然后加以放大。例如，一家网站登出了前加拿大空军将领罗塞尔.威廉姆斯的照片，以证明加拿大军队里都是些同性恋，根本不能指望他们提供保护。威廉姆斯曾数次潜入民宅偷窃女性内衣，最终发展到性侵杀人。他在2010年被判处终身监禁，目前正在服刑。

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拉脱维亚有三分之一人口会说俄语。当地人看俄国电视台如同加拿大人看美国电视台一样方便和普遍。几个亲俄网站每天都会发布关于北约军队的负面消息。鲁达萨说，这不是几个博客写手或网络怪兽的自娱自乐，这是经过精心策划的宣传战，而且是相当成功的宣传战。

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拉脱维亚外长林克维奇斯今年三月份访问加拿大时已经提醒说，加拿大军人一到拉脱维亚，两个国家就要准备好应对来自俄国的诋毁和假新闻。

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加拿大军队确实出过一个百年不遇的易装癖杀人犯，但是这能证明被派往拉脱维亚的450名加拿大军人的品德或能力有亏吗？负责率领加拿大驻拉脱维亚军人的乔什.麦哲上校说，威廉姆斯犯下的罪行令人发指，但他不是加拿大军队的代表。

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麦哲上校还说，他早已料到威廉姆斯罪案会被挖出来抹黑加拿大军人。但是他们不可能每一次出现这种文章都出来辩解，也不能阻止人家上网发文章。只能是在时机合适时采取行动为自己正名。

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专门研究俄国宣传战的鲁达萨说，这些文章确实能够削弱民众对北约的支持和对民主体制及欧洲价值观的信任，并“削弱我们的社会抵抗威胁的能力”。

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（RCI with CBC）

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