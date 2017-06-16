加拿大安全部门：2019年联邦大选可能会受到黑客干扰

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让选票作废，窃取参选政党内部信息，散布假新闻，诋毁候选人……，这些都是黑客今后干扰加拿大联邦大选和省市选举可能使用的手法。加拿大电信安全局（CSE）星期五（6月16日）公布报告，建议加拿大各级政府和政党对日益增加的黑客破坏选举的威胁加以防范。

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报告说，上一届联邦大选（2015年）确实遭到了一些“黑客活动人士”和不法之徒的小规模攻击。这些攻击行为没有产生明显效果，也没有迹象显示有外国政府试图通过网络攻击影响大选。

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但是报告预计2019年的联邦大选将会受到更大的黑客威胁。大部分威胁来自黑客活动人士的团体，但是并不排除某些外国政府插手的可能。

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省选和市选受到的威胁相对较小。但是政界人士、政党甚至媒体的电脑系统都有可能受到攻击。加拿大电信安全局官员将在今后几周里向所有联邦政党以及负责联邦大选和省选的官员介绍相关情况和需采取的保护措施。

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（RCI with CP）

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