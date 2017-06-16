泄漏90升柴油被罚250万加元：加拿大国铁2015年污染河流案判决

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2015年4月9日，一个位于埃德蒙顿市北部的加拿大国家铁路公司（CN）货物集散站发生柴油泄漏事故。大约90升柴油顺着下水道流进北萨斯喀彻温河。事故发生后，该公司没有报告。加拿大环境部和埃德蒙顿市政府人员逆流追踪8公里才发现了河水污染的源头。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四（6月15日）在埃德蒙顿市，CN被判处250万加元的巨额罚款，罪名是违反联邦渔业法和加拿大环境保护法。此前该公司已经承认全部罪名，并同意为违反省级法律的罪名支付12万5千加元的罚款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对CN的处罚不仅是因为柴油泄漏给环境造成的污染，而且因为调查人员发现一个油泵和一条油管不符合规定，而且该公司没有一个处理漏油事故的方案，显示出管理方的疏忽。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是CN公司第四次因违反联邦渔业法被罚款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada et CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada