现在似乎还难以想象10年内新车车行会消失

现在似乎还难以想象10年内新车车行会消失
Photo Credit: David Goldman/The Associated Press

汽车销售经纪人职业10年后消失

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 17 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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买新车要到车行找销售代表或者是叫经纪人，然后是试车、讲价钱、谈贷款条件，这套程序是千千万万加拿大人已经熟悉了的。

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10年倒计时

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但最新的研究显示，销售新车的车行可能在今后10年的时间里消失。

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加拿大广播公司记者里德 Meegan Read报道说，根据美国旧金山的独立智库公司RethinkX的研究，电动汽车走入寻常百姓家和共享汽车模式的风行，将取消消费者到新车车行买车的需要、进而导致新车车行这一传统行业的消失。

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车行为加拿大经济提供了大量就业机会
车行为加拿大经济提供了大量就业机会 © Jason Alden/Bloomberg

这对加拿大经济来说是个不可忽视的变化。目前，加拿大新车车行提供了至少15万个就业机会。

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实际上，上述报告的两位作者阿比比James Arbib 和瑟巴Tony Seba并非是第一个做出新车车行会消失预测的专家，但却是第一个预言销售新车的车行的消失最早会在今后7年内开始的专家。

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使用汽车的成本会暴降

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阿比比指出，虽然现在购买电动汽车仍然比购买汽油或柴油驱动的汽车要贵，但从长期来看，电动汽车和共享汽车模式会导致使用汽车的成本大幅度下降。

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阿比比和瑟巴的测算是，到2020年，用共享方式使用汽车要比购买自己新车便宜4倍到10倍，或者说每个家庭平均每年能够节省6千美元的养车费用。

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阿比比和瑟巴认为，有两个指标可以比较准确的显示什么时候电动汽车在与传统内燃机汽车的竞争中开始占上风：一个是电动汽车电池的续航能力超过321公里，第二个是电动汽车的售价低于2万美元 （目前低端电动汽车的售价是3万美元）。

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Tesla的电动汽车现在是供不应求
Tesla的电动汽车现在是供不应求 © Stephen Lam/Reuters

阿比比指出，电动汽车的维修成本与内燃机汽车相比会很低。只要想想内燃机汽车的驱动系统有2千个部件，而电动汽车的驱动系统只有20个部件，出问题的概率要少不知道少倍了。

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根据加拿大驾车者协会的统计数字，汽油驱动汽车一年的维修费用平均是1千加元多一点，或者是每公里7分钱；车龄越长、每年的行驶公里数越多则维修费用越高。

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电动汽车不但维修成本要低许多，而且电动汽车的寿命会长许多。

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目前电动汽车巨头公司Tesla提供不限公里数的保修；专家们估计电动汽车的寿命现在是80万公里、三倍于汽油发动机汽车，三年后电动汽车的寿命会达到140万公里。

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不同意见

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但也有许多汽车领域的专家不认同阿比比和瑟巴上述研究报告得出的销售汽油驱动汽车的新车车行会在10年内消失的结论。

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加拿大安大略省研究汽车市场的专家德罗西斯Dennis Desrosiers认为，阿比比和瑟巴的报告以许多假设为前提，比如电动汽车的制造成本和运营成本会很快大幅度下降，这样的假设似乎过于乐观。

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德罗西斯举例说，17年前当油电两用车被推入市场时，当时的预测是到2020年，油电两用车会占领半壁江山，占每年售出的汽车数量的一半；但17年后油电两用车的数量还不到汽车保有量的1%。

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对于怀疑人士的批评，阿比比认为许多人现在还认识不到科技革新会带来的快速变化；但如果温故可以知新的话，只需要看看当年手机业巨头诺基亚Nokia 、或者是摄影胶片行业的巨头公司柯达Kodak几年的时间就从天上掉到地下的情况就可以了。

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