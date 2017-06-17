The Baby in The Plastic Bag （Dagbladet）

网络快时代的慢报道 – 挪威大报《Dagbladet》的9篇章长篇网络报道《塑料袋里的婴儿》

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 17 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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现在的纸质报纸危机重重，纷纷在网上寻找出路，但在拼速度、拼新鲜度上又拼不过新锐的网络媒体甚至个人博客。但与此同时，老式报纸原来具有的深入调查式的新闻学传统又似乎在失去。

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其实在报业转型方面，我们应该不仅仅看美国和西欧，很多北欧小国的传统媒体在网络转型方面一直走在前面。

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挪威的大报《Dagbladet》的一篇9个篇章的长篇网络多媒体报道这次就俘获了读者的心，也为传统报业的深入调查式新闻学正了名。这篇报道就是《塑料袋里的婴儿》，The Baby in The Plastic Bag。

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一个旧故事讲起

1991秋季的挪威奥斯陆已经是寒意逼人，一个教堂墓地里传来了婴儿微弱的哭声。人们在一个塑料袋里发现了一个冻得全身发紫的刚出生的婴儿…

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这个网络报道一开始就用动人的音效和教堂环境音，以及一段教堂场景视频。

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The Baby in The Plastic Bag （Dagbladet）

该报道用了分期一次一次推出的纸质媒体传统长篇连载方式重新记述了当时轰动挪威的一起被遗弃在教堂墓地里的一个塑料袋里的弃婴的故事。

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它不但用现代技术优美讲述了故事的过程，而且从多个当事人的角度切入场景，笔调慢速、优美，充满各种小说散文式的细节。

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报道最后记者追踪到菲律宾找到了被遗弃的、现在已经长大成人的弃婴本人，Victor Olav。Victor Olav最后又返回到挪威。

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The Baby in The Plastic Bag （Dagbladet）

报道展示了在网络快时代，短新闻的另一种精致、极致的优美“慢报道”。

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该报道在挪威引起巨大反响，一共有一百多万人浏览，占挪威人口的20%。

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报道获得2017年欧洲新闻奖，“创新”奖项提名。

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新闻故事不仅是结尾，还需要开头

在哈佛大学Nieman新闻基金会的新闻故事 – StoryBoard对主持该报道的Bernt Jakob Oksnes 采访时， Oksnes提到：

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如琼.富兰克林，第一届的普利策新闻奖得主所说：‘大多数新闻故事只讲结果，而没有开头’。开头的那些“怎么发生？”“为什么发生？”“何时何地发生？”这些问题实际上比事实和结果本身动人。

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慢媒体的魅力

最后这让我想起了也同样是来自挪威的另一个广受欢迎的“慢媒体”事件。只不过当时是“慢电视 – slow TV”。

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2009年，挪威国家广播公司，NRK用了7个小时马拉松时地以一列横跨挪威全国的火车的角度和全挪威人一起慢慢欣赏火车沿途的人文和风景。

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这次直播竟然引起了全国轰动，大家跟随观看，并在各地组织人群欢迎火车到来…

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现在是一个网络媒体的时代，但似乎网络就意味着“速度”、“简短”、“更新”。其实网络带来的另一个巨大好处是媒体内容的“永存”。一旦发布到网络，技术上来说就会永远存在在网络上。从这个角度来说，一个深入的优秀长篇内容可以在网上被人们反复搜索发现、分享、阅读。

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更深入、更精致也是网络时代内容生存的另一条道路。

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