独居≠孤独：加拿大老年人的生活日趋多样化

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

“等你老了怎么办”是华人父母逼婚、逼生孩子最常用的理由。老了以后一个人过，在绝大部分人的脑海里是一幅非常凄惨的景象：拮据，多病，更可怕的是孤单。但是刚刚结束一项独居老人调查的魁北克大学社会学家米谢勒.沙尔庞杰却说，真实情况要复杂得多。独居生活悲惨的老人确实有，但是也有相当一部分老人享受独居，而他们的理由和生活方式也非常多样化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大约在一年半以前，沙尔庞杰获得了一笔研究经费，对独居老人的生活状况进行调查并就相关社会服务的改进提出建议。她选择了50多个独居老人，深入了解他们的生活。他们的年龄在65岁到93岁之间，或丧偶，或离异，或从未结婚，不同的人生轨迹把他们带进了独居者的类别。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不同的独居状态

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

沙尔庞杰说，在“独居”这个大群体里有不同的生活状态，例如，有无男友（或女友），有无亲人或社会关系，有无孤独感。最后一种区别最容易被忽略。在一般人的印象里，独居老人=感到孤独的老人。但是不止一个沙尔庞杰的调查对象告诉她，在经历过婚姻里的“两个人的孤独”或者为照顾家人操劳了几十年以后，现在的独居生活带来的不是孤独感，而是清净和自由自在。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

细说起来，对孤独的享受也可以是阶段性的。一位独居无男友的女士说，独居有“许多、许多的”好处。没有爱人确实是个遗憾，“但是我必须说，早上起来，照我自己的喜好做咖啡切水果，然后只要我愿意就坐回床上去，这真是很自在的。”可是这位早上喜欢一个人喝咖啡的老太太，也承认到了晚上有时候会觉得无聊。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

友谊占据非常重要的位置

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

许多受访人不断地谈起自己的朋友。沙尔庞杰说，朋友对他们的重要性甚至超过了孩子。因为孩子有自己的生活，而年龄差不多的朋友可以经常在一起消磨时光。但也正因为如此，高龄老人常常会因为朋友去世而产生孤独感。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

过了古稀之年以后，有男友或女友的老人就不多了。因此沙尔庞杰特别记得一位名叫维维亚娜的老人。她今年已经87岁了。丈夫在她55岁那年去世后，她一直守寡。但是71岁时，她却有了一个男朋友。两个人没有住在一起，但是每天都见面，除了星期一。这一天是她留给自己“放假”的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

也有伤心人：司先生的故事

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

沙尔庞杰说，和所有的年龄段一样，65岁以上的人当中也有不喜欢独居却不得不一个人生活的。她的调查对象中有一位姓司的越南移民。司先生年轻时妻子就去世了。他带着孩子们移民到加拿大，从未再娶。现在孩子们早已长大离家。他终日怀念亡妻，甚至希望政府能批准他安乐死，好去和她相聚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这项调查的目的之一是改善对老年人的服务。但是沙尔庞杰说，要改善服务首先要有服务。她做这项调查的发现之一是老年人其实没有什么特别的服务，至少是在魁北克省。因此他们大多是生活能手，非常善于自己想办法克服各种困难，也经常互相帮助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada