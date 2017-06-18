周日网络广播 2017-06-18

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这里是加拿大国际广播电台，现在是我们的周日网络广播时间，同时也是脸书直播时间，网友听友们，您好，我是赵黎，今天和我一起在播音室的是方华、吴薇和网络编辑沈二。

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下面咱们来看看这个星期的报道：

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第二位被冻掉手指的偷渡者获难民身份

© CBC

在圣诞夜偷渡加拿大被严寒冻掉全部10个手指头的加纳难民申请者拉扎克.伊亚尔Razak Iyal被加拿大难民委员会批准接收为难民，这是第二位在偷渡加拿大国境时被冻掉手指头的加纳难民申请者被加拿大接收为难民。请听方华的报道。

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2. 注意安全加政府批准中国企业收购加拿大高科技公司，引起美国担忧

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© norsat.com

诺赛特是一家有四十年历史的卫星通信公司，总部位于温哥华，主要研发生产基站天线和卫星地面终端产品。不久前，加拿大政府批准了中国企业海能达（Hytera Communications）以6200万美元买下诺赛特全部股权的收购案。由于在批准前没有进行全面的国家安全评估，保守党和新民主党上个星期已经在众议院提出质疑。但是美国的反应似乎更加激烈,请听吴薇的报道 。

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3. 当女兵不易、做有孩子的女军人更难

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© David Goldman/Associated Press

现在加拿大军队各个军种都有越来越多的女性军人，她们不但加入了战斗部队、而且登上战舰成为常年在外海巡航的海军军人。虽然是男女平等的进步，但也带来不少问题。除了近年来多有报道的女性军人受到性骚扰、甚至是被强奸的问题之外，有的单身母亲女性军人不得不在继续做职业军人还是退役回家照顾孩子之间做出选择, 请听方华的报道。

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4 仗打不起来就是胜利：加拿大军人到达拉脱维亚

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© CBC News

在拉脱维亚首都里加市郊外，一个苏军留下的基地成了被派驻拉脱维亚的加拿大军人的新家。从尚未竣工的操场、健身房和餐馆等设施的齐全程度来看，加拿大军人在这里是要长住了。第一架运送他们的飞机已经在周末（6月10日）着陆。加拿大这次一共派出450人，将在今后几天里陆续抵达。在俄国2014年吞并克里米亚并支持乌克兰亲俄势力之后，北约决定向波罗的海三国和波兰东部派驻军人。驻守拉脱维亚的多国部队由加拿大、西班牙、意大利、阿尔巴尼亚、波兰和斯洛文尼亚的军人组成，由加拿大指挥。请听吴薇的报道。

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这次的周日网络广播就到这里，我是赵黎，谢谢各位对加广网站的关注，祝您周日愉快！

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